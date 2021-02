Der Schauspieler Charlie Sheen ist in der Öffentlichkeit das ein oder andere Mal wegen seiner exzessiven Partys ausgefallen. Vor allem waren Drogen und Alkohol keine Seltenheit. In der Serie ,,Two and a Half Men” spielt der Superstar die Hauptrolle alias Charlie Harper. Harper ist ein Frauenheld und Trinker. Doch hat er jemals am Set getrunken?

Die Sitcom ,,Two and a Half Men” war ein voller Erfolg. Zwölf Staffeln lang brachten uns die Stars der Serie zum Lachen. Vor allem waren Frauen, Alkohol und Sex ein häufiges Thema. Doch war Charlie Sheen auch wirklich immer clean am Set? Der Schauspieler nahm Stellung zu dieser Frage.

Charlie Sheens Rauswurf

Nach acht Jahren wurde Charlie Sheen aus der Serie ,,Two and a Half Men” im Jahr 2011 rausgeschmissen. Grund waren viele private Eskapaden. So trat er mehrere Male in der Öffentlichkeit unter Drogen oder Alkohol auf. Aber auch Beleidigungen fielen. So schoss er gegen den Produzenten der Serie Chuck Lorre. Warner Bros bestätigte die Kündigung des Hollywood-Stars. „Nach gründlicher Erwägung hat Warner Bros. Television die Dienste von Charlie Sheen für „Two and a Half Men” mit sofortiger Wirkung gekündigt”, teilte das Studio damals mit. Doch war der Schauspieler auch am Set betrunken?

War Charlie Sheen immer nüchtern am Set?

Die privaten Exzesse haben das Fass zum Überlaufen gebracht, aber auch so manches Interview. War Charlie Sheen aber jemals am Set betrunken? Der Star spricht nun rückblickend über die Zeit in den Studios und bezieht eine klare Stellung. Er selbst sagte in einem Interview mit dem US-Sender ABC, dass er am Set weder betrunken noch bekifft gewesen sei und immer nüchtern war. Zudem konnte er sehr gut mit der vielen Arbeit und dem Schlafmangel umgehen. Doch dann sagt er, dass er nach langen Feiernächten am Set erschienen sei und den Regisseur gebeten habe, sich neben ein Möbelstück stellen zu dürfen, damit er sich abstützen kann. Zwei Aussagen, die im Widerspruch stehen.