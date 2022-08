Two and a Half Men: Das waren die verrücktesten Gastauftritte!

Zu den wohl erfolgreichsten Sitcoms überhaupt gehört „Two and a Half Men“. Rund um die Serie gibt es einige Geheimnisse. Nicht nur, dass Charlie Sheen alias Charlie Harper, Jon Cryer alias Alan Harper oder auch Angus T. Jones alias Jake Harper völlig in ihrer Rolle aufgingen. Legendär waren vor allem auch die Gastauftritte anderer Stars.

In der Serie ,,Two and a Half Men“ hat einfach alles gestimmt. Das ist auch der Grund dafür, warum sie heute zu den erfolgreichsten Sitcoms überhaupt gehört. Das lag zum einen an der starken Besetzung der Hauptrollen – zum anderen aber auch an Features der Serie. So waren beispielsweise Gastauftritte immer sehr beliebt bei den Zuschauern. Doch wer waren die verrücktesten und gleichzeitig besten Gastauftritte?

Das waren die besten Gastauftritte

Megan Fox

Die erste Staffel hatte ein turbulentes Staffelende. Denn in der zwölften Folge in der ersten Staffel spielte Megan Fox, die Enkelin von der Haushälterin Berta. Jake fuhr dabei völlig auf sie ab. Zu der Zeit hatte Megan Fox noch nicht ihren großen ,,Transformers“-Durchbruch, war aber dennoch schon ein absoluter Superstar. Ein vielversprechender Gastauftritt, womit wohl die wenigsten gerechnet hätten.

Martin Sheen

Charlie Sheen spielte in neun Staffeln die Hauptrolle alias Charlie Harper. Natürlich darf da ein Auftritt des eigenen Vaters nicht fehlen. Also sah man in Folge sieben von Staffel drei den Erzeuger von Charlie Sheen. Aber auch in Folge elf in Staffel sechs schaut er noch mal vorbei. Diese Auftritte hatten sich echt nicht angedeutet und eine Menge Fans überrascht.

Miley Cyrus

Normalerweise treten Musiker in anderen Sitcoms immer als sie selbst auf. Anders war das bei Popstar Miley Cyrus. Die Sängerin und Schauspielerin verdrehte nämlich Jake den Kopf, als sie sich beim Militär kennenlernen. So konnte man sie in der vierten und siebten Folge der zehnten Staffel sehen.

Arnold Schwarzenegger

Natürlich gab es in der Serie auch eine Polizei. Die wird von niemand Geringeren als vom ,,Terminator“ höchstpersönlich gespielt. So trat Arnold Schwarzenegger im Finale der Sitcom auf. Was für ein Finale der zwölften Staffel und somit auch von der gesamten Serie. Es gab noch viele weitere verrückte Gastauftritte, aber diese vier, die hier aufgezählt wurden, musst du gesehen haben! Schon gelesen? How I Met Your Mother: Hier ist die legendäre Bar!