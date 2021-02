Two and a Half Men: 10 Fakten zu Charlie Sheen!

Die Serie ,,Two and a Half Men” gehört zu den beliebtesten überhaupt. Und das liegt vor allem auch an Charlie Sheen. Der Schauspieler war in den ersten neun Staffeln als Charlie Harper die Hauptrolle. Als Ashton Cutcher seinen Posten einnahm, stürzte die Serie schlagartig ab. Es war nicht mehr das Gleiche. Genau deshalb verraten wir euch 10 Fakten über den Darsteller.

Es gibt nur wenige Schauspieler, die so einen umstrittenen und polarisierenden Ruf wie Charlie Sheen haben. Privat sorgte er immer wieder für Schlagzeilen. Drogenmissbrauch, Alkohol und Körperverletzung. Doch vor der Kamera blühte er auf. So machte er “Two and a Half Men” zu einer der erfolgreichsten Sitcoms.

10 Fakten über Charlie Sheen