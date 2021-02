Two and a Half Man: Das waren die Frauen von Charlie Harper

Wenn es um Frauenhelden in Serien und Filmen geht, dann ist Charlie Harper aus ,,Two and a Half Man” ganz weit vorn dabei. Denn egal wo er hinging, er lernte immer eine neue Frau kennen. Doch mit so mancher hielt er es sogar länger als nur eine Nacht durch. Wir verraten euch, wer die Frauen von Charlie Harper waren.

Zwölf Jahre lang brachte uns ,,Two and a Half Man” zum Lachen. Doch leider ist das Staffelfinale ganze sechs Jahre her. Dennoch bleiben viele Momente unvergessen. Nicht nur, dass er ein sehr lustiges Verhältnis zu seinem Neffen Jake hatte. Auch seine Frauengeschichten sorgten für den ein oder anderen Lacher. Aber wer waren eigentlich Damen?

Das waren Charlie Harpers Damen

Die Balletttänzerin Mia

In Staffel drei lernte der Charmeur Charlie die Balletttänzerin Mia kennen. Er war von ihr begeistert, als er merkte, dass sie doch gar nicht so leicht zu erobern ist. Tatsächlich kam es zu einer richtigen Beziehung zwischen den beiden und Charlie war das erste Mal verlobt. Doch am Ende scheiterte es an den verschiedenen Zukunftsplänen. Die Schauspielerin hinter ,,Mia” heißt Emmanuelle Vaugier. Die 44-Jährige ist an unzähligen Produktionen beteiligt und steht regelmäßig vor der Kamera. Erst im letzten Jahr sah man sie in ,,MacGyver”.

Auch Chelsea eroberte sein Herz

Doch Mia war nicht die einzige Verlobte in Charlie Harpers Leben. So entwickelte sich aus der Affäre zwischen Chelsea und ihm eine richtige Beziehung. Ganze zwei Staffel waren die beiden ein süßes Pärchen mit höhen und Tiefen. In der siebten Staffel zerbrach dann aber die Liebschaft. Auch sie kam nämlich nicht dem Lebensstil ihres Geliebten zurande – so platzte die Hochzeit. ,,Chelsea” wurde von Jennifer Taylor verkörpert. Auch sie ist vor der Kamera noch aktiv. So war sie in vielen verschiedenen Filmen, wie ,,Family Vanished” oder ,,In Bed with a Killer” zu sehen. Schon gelesen? Two and a Half Man: Wo steht die Villa von Charlie Sheen?