Twenty4Tim: Erschreckendes Geständnis! Mit 46 Kilo fühlte sich der Dschungelcamp-Star zu fett

Mit 46 Kilo hatte er immer noch das Gefühl, „fett“ zu sein. Twenty4Tim litt an einer Essstörung – bis heute hat er damit große Schwierigkeiten. Die Krankheit könnte ihm im Dschungelcamp triggern.

Der YouTuber litt als Teenager an einer Essstörung – mit dieser hat er bis heute zu kämpfen. Denn ihm fällt es nach wie vor schwer, seinen Körper zu akzeptieren. Der Influencer hat große Angst davor, dass ihm die Krankheit im Dschungelcamp triggern könnte. Denn schließlich gibt es in Down Under fast nur Reis und Bohnen.

Seine Essstörung könnte ihm im Dschungelcamp triggern

Twenty4Tim weiß, dass die kommenden Wochen für ihn hart werden können. „Der Dschungel kann meine, so gut es geht, überwundene Essstörung natürlich triggern“, sagt Tim Kampmann, so der bürgerliche Name, in einem Interview mit RTL. Die Essstörung habe er zwar mittlerweile überstanden, aber ihm ist auch klar: „Wenn du einmal eine Essstörung hast, begleitet sie dich dein ganzes Leben.“

„Ich habe einfach noch nicht dieses Gefühl für meinen Körper, wie sehe ich überhaupt aus? Ich habe eine gestörte Selbstwahrnehmung durch die Essstörung bekommen“, so Twenty4Tim. Der YouTuber gibt zu, dass die Krankheit immer ein Teil von ihm sein wird: „Weil ich noch kein zu 100 Prozent gutes Verhalten zum Essen habe. Ich bin immer noch so, dass ich meinen Körper nicht mag, dass ich noch immer struggle, mich selbst zu akzeptieren. Ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess.“

Mit 46 Kilo fühlte sich Twenty4Tim zu fett

Mit seinen 46 Kilo habe er sich damals zu „fett“ gefühlt. „Dann habe ich wirklich mal einen Tag oder zwei gar nichts gegessen. Ich bin dann mit Bauchschmerzen eingeschlafen, habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich auf der Waage gesehen habe, noch mal 500 Gramm weniger. Also es war wirklich krankhaft. […] Also ich wiege jetzt knapp 80,84 Kilo und habe damals mit meinen 46 gesagt, dass ich fett bin. Ich hatte kein Gefühl dafür“, so der Influencer. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.