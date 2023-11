TV-Shows 2023 im Überblick: Auf diese Sendungen können sich Fans freuen

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen – und dennoch kommen noch zahlreiche TV-Highlights dazu. Denn neben der letzten Ausgabe von „Wetten, dass..?“ stehen unter anderem auch die neuen Staffeln von „Promi Big Brother“, „The Masked Singer“ und „Bauer sucht Frau“ an.

Diese TV-Highlights laufen zum Ende des Jahres

„Das große Promi-Büßen“

In Staffel 2 von „Das große Promi-Büßen“ zitiert Olivia Jones diese Promis mit turbulenter Vergangenheit in die „Runde der Schande“: Patrick Romer, Danni Büchner, Steff Jerkel, Yvonne Woelke, Mike Cees, Lisha Savage, Jürgen Trovato, Emmy Russ, Eric Sindermann, Christin Okpara, Leon Machère und Gloria Glumac. Wie gehen die büßenden Promis mit offener Kritik um? Wer zeigt ehrliche Reue und bei wem kochen die Emotionen hoch? Und wer nutzt die Chance, eine Seite von sich zu präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Sendetermine: Immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.

„Wer stiehlt mir die Show?“

Bei „Wer stiehlt mir die Show?“ steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm – wortwörtlich – die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten – während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen. Sendetermine: Immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Am 26. November 2023 entfällt die Show jedoch.

„Are You The One?“

Die Datingshow „Are You The One?“ geht auch 2023 in eine neue Runde. Nach „Are You The One?“ ist vor „Are You The One?“: Nach der erfolgreichen 3. „Reality Stars in Love“-Staffel startet bereits am 16.11. 2023 auf RTL+ die fünfte reguläre Staffel der Dating-Show mit der unvergleichlichen Sophia Thomalla. 20 heiße Singles begeben sich erneut auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Neu und erstmals in dieser Staffel gibt es gleich zwei Nachrückerinnen, die erst im Laufe der Staffel hinzustoßen und neuen Vibe in die Gruppe bringen. In 20 neuen Folgen gibt’s wieder „Flirting and Showing“ und pikante Spiele, bevor in den Matching Nights sichtbar wird, wie viele Perfect Matches sich bereits gefunden haben, bzw. wie viele Lichter angehen. Wenn alle Lichter in der letzten Matching Night leuchten, gewinnen alle Teilnehmenden gemeinsam 200.000 Euro. Sendetermine: Ab dem 16. November 2023 abrufbar auf RTL+.

„The Masked Singer“

Die beste, verrückteste Show der Welt: Bei „The Masked Singer“ treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden … Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Sendetermine: Ab dem 18. November 2023 immer samstags um 20:15 Uhr. Ausnahme ist der 25. November 2023 – dann läuft die Show ausnahmsweise erst am Sonntag, dem 26. November 2023.

„Promi Big Brother“

Big Brother lädt zum zehnjährigen Jubiläum wieder zahlreiche prominente Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich als Bewohner:innen seinen Regeln und seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens begeben sich unter 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die täglichen Shows live aus Köln. Sendetermine: Ab dem 20. November 2023 täglich in SAT.1. Den Livestream rund um die Uhr gibt es bei Joyn.

„Bauer sucht Frau“

Weite Felder, gesunde Landluft und Romantik auf dem Heuboden: Eigentlich sollte es für Landwirte nicht schwer sein, eine Partnerin zu finden, der das Leben auf einem Bauernhof gefällt. Die Realität sieht jedoch anders aus. Über 70 Prozent aller Landwirte in Deutschland sind Singles. In der RTL-TV-Romanze ‚Bauer sucht Frau‘ hilft Inka Bause einsamen Herzen in Sachen Liebe auf die Sprünge. Sendetermine: Ab dem 20. November 2023 immer montags um 20:15 Uhr.

„Wetten, dass..?“

Thomas Gottschalk ist zum letzten Mal mit „Wetten, dass..?“ in den Wohnzimmern der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Gast: mit tollen Wetten, Musik-Acts und Stars. Skurrile Wettideen, Menschen mit Kraft und Köpfchen, sportliche Kinder sowie nationale und internationale Stars kommen zusammen, wenn die Eurovisionsfanfare erklingt. Und wie immer stellt sich am Ende die Frage: Wer wird Wettkönigin oder Wettkönig? Sendetermine: 25. November 2023 um 20:15 Uhr im ZDF.

„The Voice of Germany“

Fünf neue Coaches – ein bekanntes Versprechen: It’s nothing but the Voice! Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz im Doppelstuhl geben in der 13. Staffel der Musik-Show ihr Debüt als #TVOG-Coaches. Moderiert wird „The Voice of Germany“ von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Sendetermine: Freitags um 20:15 Uhr in SAT.1. Das Finale findet am 8. Dezember 2023 um 20:15 Uhr statt.