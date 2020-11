Erst im Oktober startete die neue Staffel von “Das Supertalent” bei RTL. Doch an diesem Wochenende schauen die Fans in die Röhre, denn es gibt keine neue Folge. KUKKSI verrät den Grund, weshalb die beliebte Show in dieser Woche ausfallen muss.

Bei RTL läuft derzeit jeden Samstag eine neue Folge von “Das Supertalent”. Von Tänzern, bis Akrobaten oder schräge Nummern – in der Show treten die unterschiedlichsten Kandidaten auf und wollen mit iher Performance überzeugen. Und einige Auftritte rühern die Jury sogar die Tränen – wie beispielsweise Rafael-Evitan Grombelka. Bei dem gehörlosen Sänger konnte Juror Chris Tall seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

Kein “Supertalent” wegen Nations League

Doch in dieser Woche schauen die Fans in die Röhre – zumindest fast. Denn auf eine neue Folge von “Das Supertalent” müssen die Fans in dieser Woche verzichten. Denn in der Nations League tritt an diesem Samstag die deutsche Nationalmannschaft gegen die Ukraine an. Zwar läuft die Partie im ZDF, aber offenbar will RTL damit nicht konkurrieren. Denn “Das Supertalent” ist zwar auch in dieser Staffel extrem erfolgreichb und fährt Top-Quoten ein – aber gegen König Fußball kommt selbst nicht mal die beliebte Castingshow an.

RTL zeigt Special-Ausgabe der Show

Zwar gibt es keine neue Folge, aber die Zuschauer müssen nicht komplett auf “Das Supertalent” verzichten. Denn der Sender präsentiert in einer Special-Sendung die lustigsten Auftritte der Show. “Das Supertalent – weltweit” zeigt die lustigsten, die schrägsten, die emotionalsten Momente aus sämtlichen Supertalent-Sendungen dieser Welt. Darunter, ein Huhn, das Klavier spielt; ein Magier, der sich bei lebendigem Leibe begraben lässt oder eine 90-jährige, die einen Striptease aufführt. Es sind Momente und Talente, die man so in Deutschland noch nie gesehen hat. In mittlerweile 60 verschiedenen Fassungen hat die Show mittlerweile 820 Millionen Zuschauer in 170 Ländern erobert. Die nächste neue Folge von “Das Supertalent” zeigt RTL dann am 21. November 2020 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Supertalent 2020: Sänger Rafael-Evitan Grombelka ist gehörlos!