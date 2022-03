Prominent getrennt: RTL verbannt Show aus der Primetime!

In den vergangenen Wochen lief die neue Show „Prominent getrennt“ bei RTL in der Primetime. Doch damit ist nun überraschend Schluss: Die Reality-Show wird ins Nachtprogramm verbannt! Der Grund? Das Zuschauerinteresse ist einfach zu gering.

In der neuen Show verbringen prominente Ex-Paare die Zeit in einer Villa zusammen und müssen mehrere Challenges bewältigen. Und auch das ein oder andere Drama gab es in der Show bereits schon. Schon zwei Wochen nach dem Showstart von „Prominent getrennt“ ist das Zuschauerinteresse extrem gesunken. Die vergangene Folge hatte offenbar den Tiefpunkt erreicht.

„Prominent getrennt“ ins Nachtprogramm verbannt

RTL zieht nun drastische Konsequenzen und schmeißt die Show am Dienstag aus der Primetime. Die neuen Folgen werden künftig im Nachtprogramm gezeigt – so läuft die kommende Folge von „Prominent getrennt“ erst am Dienstag um 1:20 Uhr. Der Schritt ist aber nachvollziehbar: Die letzte Episode hat einen zweistelligen Marktanteil weit verfehlt und lag in der Zielgruppe bei rund nur noch 8 Prozent, wie DWDL berichtet.

Neue Show „Buying Blind“ läuft künftig in der Primetime

RTL hat aber bereits Ersatz gefunden. Am Dienstag läuft um 20:15 Uhr in der Primetime die neue Show „Buying Blind". Darum geht es in dem neuen Format: Die Ersparnisse in die Hände von Fremden legen und ihnen blind vertrauen! Das machen die Teilnehmer bei „Buying Blind". Sie investieren ihr Geld in ein Haus, das ein Makler, eine Interior Designerin und ein Bauexperte für sie aussuchen und renovieren. Ohne die Immobilie je gesehen zu haben, leisten sie ihre Unterschrift beim Notar und können nur hoffen, dass das Expertenteam den gewissen Wow-Effekt erzielt. Denn ein „Zurück" gibt es nicht.