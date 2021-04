TV-Programm zu Ostern 2021: Das sind die Highlights!

Das Fernsehprogramm zu Ostern verspricht viele Highlights! Es laufen Free-TV-Premieren, Klassiker oder auch Shows. KUKKSI gibt einen Überblick über die wichtigsten Highlights!

Zu Ostern haben sich die TV-Sender einiges einfallen lassen. Schließlich befinden wir uns noch immer im Lockdown und die meisten Menschen werden wohl vor der Glotze abhängen. Über die Feiertage laufen zahlreiche Highlights im TV. Doch was solltest du keinesfalls verpassen? KUKKSI verrät, was zu Ostern im Fernsehen läuft.

Karfreitag

Let’s Dance – Das große Tanz-Alphabet

Die schönsten, besten, emotionalsten und lustigsten Tänze aus den vergangenen “Let’s Dance”-Staffeln: In der Osterzeit präsentieren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich die Highlights der Tanzstile von “C” wie “Cha Cha Cha” bis “W” wie “Wiener Walzer”. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beleuchten die Tänze und die Körpersprache. Die Fans von Deutschlands beliebtester Tanzshow dürfen sich auf großartige Tanzparkett-Momente freuen. Wann? 20:15 Uhr auf RTL.

Ant-Man and the Wasp

Der Marvel-Blockbuster ist großes Kino mit winzigen Helden: Scott Lang, der sich als Ant-Man Feinde gemacht hat, wird vom FBI angewiesen, sein Haus nicht mehr zu verlassen. Kurz vor Ende seines Arrests wird er von Dr. Hank Pym und Hope Van Dyne entführt, die in ihrem Labor an einem Tunnel forschen, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch nicht nur der Händler Burch steht ihnen im Weg, auch die geheimnisvolle Ghost will die Technologie für ihre Zwecke benutzen. Wann? 20:15 Uhr auf ProSieben.

Ben Hur

Jerusalem 33 nach Christi in der Zeit des Messias: Durch eine Intrige seines Adoptivbruders Messala wird der angesehene und vermögende Judah Ben Hur von seiner Familie und seiner großen Liebe Esther getrennt und als Sklave auf eine römische Galeere verschleppt. Nachdem er sich fünf Jahre lang ohne Rechte durchkämpft und überlebt, kehrt er schließlich zurück nach Jerusalem mit nur einem Ziel: Rache. Wann? 20:15 Uhr auf VOX.

Karsamstag

DSDS – Das große Finale

Wer wird Deutschlands neuer Superstar? Nur die besten 4 Sänger:innen dürfen heute erneut auf der DSDS-Bühne singen. Im diesjährigen Finale von “Deutschland sucht den Superstar” treten Jan-Marten Block, Karl Jeroboan, Starian McCoy und Kevin Jenewein ein letztes Mal live vor die Jury und die Zuschauer entscheiden dann: Wer wird der neue Superstar und bekommt neben 100.000 Euro einen Vertrag mit der Universal Music? Wann? 20:15 Uhr auf RTL.

Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben

Bruce Willis ist in seiner Paraderolle als knallharter Cop John McClane wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. In Teil fünf der Action-Reihe verschlägt es ihn nach Moskau, wo er seinen Sohn Jack aus dem Gefängnis holen muss. Beim Anhörungstermin überschlagen sich die Ereignisse: Nach einer Explosion im Gerichtsgebäude flieht Jack mit dem mitangeklagten Russen Kamarov. John folgt den beiden, aber auch eine Gruppe von schwerbewaffneten Gangstern ist ihnen dicht auf den Fersen. Wann? 20:15 Uhr auf ProSieben.

Der Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere

Nachdem die Zwerge, angeführt von Thorin Eichenschild, den einsamen Berg erreicht und ihre Heimat und ihren Schatz vom bösen Drachen Smaug zurückgefordert haben, bricht dieser wutentbrannt auf, um aus Rache die Seestadt Esgaroth zu zerstören. Deren Bewohner suchen daraufhin Unterstützung bei Zwergenkönig Thorin, doch dieser verweigert ihnen jegliche Hilfe. Wie schon damals sein Großvater verfällt auch er der Drachenkrankheit – einer wahnhaften Gier nach Macht und Gold. Seine Sturheit führt schließlich zu einem schrecklichen Krieg zwischen Menschen, Elben und Zwergen. Als Bilbo versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln, fällt auch er beim Anführer der Zwerge in Ungnade. Auch der Zauberer Gandalf kann Thorin nicht zur Vernunft bringen. Allerdings wartet mit Sauron und seiner mächtigen Armee von Orks bereits eine weitaus dunklere Bedrohung auf die Bewohner von Mittelerde. Sie können ihrer Vernichtung nur entgehen, wenn sie ihre Konflikte beilegen. Die Schlacht der fünf Heere beginnt… Wann? 20:15 auf RTLZWEI.

Ostersonntag

Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen

Eddie Redmayne im zweiten Teil der “Phantastische Tierwesen”-Reihe: Der Magizoologe Newt Scamander erfährt, dass der totgeglaubte Credence noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten? Wann? 20:15 Uhr in SAT.1.

The Accountant

Thriller mit Oscar-Gewinner Ben Affleck als Buchhalter mit einer überragenden mathematischen Begabung: Christian Wolff nutzt sein kleines Steuerberatungsbüro als Tarnung, um für Organisationen, die Dreck am Stecken haben, die Bücher zu frisieren – bis ihm der findige Steuerfahnder Ray King auf die Schliche kommt. Daraufhin nimmt Chris einen legalen Auftrag an und stößt auf eine Verschwörung von ungeahnten Ausmaßen… Wann? 20:15 Uhr auf ProSieben.

Das Leben des Brian

Das Heilige Land zur Zeit der römischen Besatzung: Drei Könige aus dem Morgenland haben sich aufgemacht, um einen ganz besonderen Knaben zu besuchen. Doch dummerweise landen die drei in Bethlehem nicht im Stall von Jesus, sondern nebenan in dem eines gewissen Brian, der als Kind römischer Besatzer geboren wurde. Der Grundstein zu einem äußerst ungewöhnlichen Werdegang ist damit gelegt. Rund 33 Jahre später schließt sich Brian, der besagten Jesus Christus immer wieder einmal getroffen hat, ohne ihm größere Aufmerksamkeit zu schenken, der Volksfront von Judäa an, einer desolaten Bande von Möchtegern-Terroristen, die gegen die römischen Besatzer aufbegehren. Durch eine skurrile Nacht und Nebel-Aktion wird Brian dann plötzlich wider Willen zu einer Art Volksheld, doch dummerweise veranstalten die Römer daraufhin eine wilde Hatz auf alle Mitglieder der Volksfront… Wann? 20:15 Uhr auf RTLZWEI.

Ostermontag

Harry Potter und der Orden des Phönix

Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, als Harry Zeuge von Voldemorts Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium glaubt Harry nicht und strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an! Nur dank Professor Dumbledore entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis. Unterschlupf findet er in der Zwischenzeit beim “Orden des Phönix”, einer von Dumbledore gegründeten Widerstandsgruppe… Wann? 20:15 Uhr in SAT.1.

Karate Kid

Eigentlich gefällt es dem 16-jährigen Daniel ganz gut in Kalifornien, wohin er vor Kurzem gezogen ist. Doch es gibt auch Probleme: Einige Jungs an Daniels Schule verprügeln ihn häufig – sie können Karate, und dagegen ist Daniel machtlos. Doch sein Leben ändert sich grundlegend, als er den unscheinbaren japanischen Hausmeister Miyagi kennen lernt. Dieser ist ein Meister des Karatesports und weiht Daniel in die tiefen Geheimnisse der asiatischen Kampfkunst ein… Wann? 20:15 Uhr auf Kabel eins.

Die Geissens – 10 schrecklich glamouröse Jahre bei RTLZWEI

In der Jubiläums-Dokumentation blicken wir gemeinsam mit den Geissens hinter die Kulissen ihrer Welt. Sie verraten uns ihre geheimen und noch unverwirklichten Träume, ihre Wünsche für die Zukunft und Pläne für die nächsten zehn Jahre. Klotzen statt kleckern: Mit ihrem Hang zu Glamour und kleinen Dramen sorgt die vierköpfige Familie seit zehn Jahren für beste Unterhaltung. Ihre Geschichten, ihre Erlebnisse auf Reisen um die Welt und ihr Alltag in der Jet Set-Gesellschaft von Kitzbühel, Monaco und Saint Tropez bringen die RTLZWEI Zuschauer seit zehn Jahren zum Staunen, Schmunzeln und manchmal auch zum Weinen. Wann? 20:15 Uhr auf RTLZWEI.