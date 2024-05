Trotz Geldnot: Hartz und herzlich-Paar gönnt sich Paris-Reise

Die beiden „Hartz und herzlich“-Stars Carmen und Dieter haben mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Trotz Geldnot gönnt sich das Paar eine Reise nach Paris.

In der beliebten RTLZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“ steht diesmal Romantik im Mittelpunkt. Das Ehepaar Carmen und Dieter aus den Benz-Baracken in Mannheim reist nämlich in die Stadt der Liebe – und zwar Paris! Nach vielen Jahren ohne Urlaub steht für das Paar nun die erste Reise an – trotz Bürgergeld.

Dieter hat sich eine ganz besondere Überraschung für seine Ehefrau Carmen überlegt. Er reist mit ihr für ein paar Tage nach Paris. Für das Ehepaar ist es der erste gemeinsame Urlaub in 28 Jahren Beziehung. Nach einem etwas holprigen Start und Verständigungsproblemen erkunden die beiden „Barackler“ die Stadt der Liebe. Außerdem haben sich beide kleine Überraschungen für den jeweils anderen überlegt, um die Reise unvergesslich zu machen.

Erster gemeinsamer Urlaub nach 28 Jahren

Das Geld hat Dieter lange zur Seite gelegt. „Wir haben so lange verzichtet. Jetzt gönnen wir uns Paris und machen uns eine schöne Zeit“, sagt der 54-Jährige in der RTLZWEI-Sozialdoku. Carmen ist noch etwas skeptisch: „Ich kann mich erst freuen, wenn ich wirklich weiß, dass ich dort ankomme.“ Dass es noch nie mit einem gemeinsamen Urlaub geklappt hat, lag nicht nur an finanziellen Hürden: „Wir haben nie Zeit für uns, weil wir immer gestört werden von unseren Kindern“, so Carmen.

Der Paris-Trip verläuft anfangs etwas holprig

Der Start der Paris-Seite inklusive Verständigungsprobleme verläuft jedoch etwas holprig. Während Dieter sehr glücklich ist, meckert Carmen in Paris eher herum. Denn zuerst passt das Wetter nicht und dann ist das Hotelzimmer auch noch sehr klein. Und selbst der Eiffelturm im Fernsehen sieht schöner aus. Autsch! Dennoch wollen die beiden die Stadt erkunden – ein Spaziergang durch die Champs Élysées, ein Bootsausflug sowie die Besichtigung des Stadions von Paris Saint-Germain für stolze 35 Euro pro Person. Viel Geld fürs Essen bleibt aufgrund der knappen Familienkasse jedoch nicht.

Dieter: „Das habe ich mir immer gewünscht!“

Dieter schwärmt von der Stadt: „Das habe ich mir immer gewünscht!“, sagt der 54-Jährige bei „Hartz und herzlich“. Und dann reicht es auch noch für zwei Fotos aus dem Souvenir-Shop – so können sich Dieter und Carmen immer an die Zeit in Paris erinnern. Welche Überraschung sich die beiden für den anderen überlegt haben, wird man in den kommenden Folgen sehen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.