Trotz Bohlen-Comeback: Steht DSDS vor dem Aus?

Im kommenden Jahr zeigt RTL die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Es wäre dann die 20. Staffel der Show, in der wohl auch Dieter Bohlen sein Comeback feiert. Steht der einstige Erfolgshit aber möglicherweise vor dem Aus?

Die Quoten sind von „Deutschland sucht den Superstar“ deutlich gesunken, waren aber immerhin noch rund um den Senderschnitt. Die letzte Staffel ist jedoch komplett eingebrochen – es war die erste Staffel ohne Dieter Bohlen. Stattdessen sollte es Florian Silbereisen richten, was bei den Zuschauern alles andere als gut ankam.

Letzte Staffel von DSDS?

Nun soll es wieder Dieter Bohlen richten – eigentlich hatte sich RTL von dem Poptitan getrennt, da man weniger Krawall im Programm wollte. Die Haltung wirft der Sender nun wieder über Bord und hofft in der Jubiläumsstaffel auf höhere Quoten. Doch droht nun das endgültige Aus von DSDS? Die Bild-Zeitung schreibt, dass die Jubiläumsstaffel im Jahr 2023 womöglich die letzte sein könnte.

Das machte Dieter Bohlen in seiner TV-Rente

Nach seinem vorzeitigen DSDS-Aus hat Dieter Bohlen seine TV-Rente mit seiner Carina genossen. Unter anderem war das Paar auf Mallorca und den Malediven. Dieter Bohlen hatte zudem viel Zeit, spaßige Clips zu drehen. Bei Instagram hat er mittlerweile eine riesige Fanbase von 1,5 Millionen Followern. In seiner TV-Rente gab es aber auch nicht immer schöne Momente: So musste der Musikproduzent im September 2021 nach einem Tauch-Unfall sich einer Ohren-OP unterziehen. Und natürlich beschäftigte er sich auch in dieser Zeit mit der Musik. Schon gelesen? DSDS-Hammer: Holt RTL etwa Dieter Bohlen zurück?