Total verpixelt: So wurde Michael Wendler aus DSDS geschnitten!

Michael Wendler sorgte mit seinem KZ-Vergleich für Empörung. Für RTL war das nicht mehr tragbar – der Sender hat sich deshalb dazu entschieden, den Sänger bei “Deutschland sucht den Superstar” komplett rauszuschneiden. Nun flimmerte die erste Folge ohne dem “Sie liebt den DJ”-Interpret über die Bildschirme.

Der Sänger schmiss seinen Job als Juror bei DSDS hin – zu dem Zeitpunkt waren die Castingfolgen bereits abgedreht. Der Sender hat sich entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Sänger sofort zu beenden. Die Folgen mit ihm sollten dennoch ausgestrahlt werden. Doch am Dienstag hat Michael Wendler endgültig die rote Linie überschritten und bezeichnete die Corona-Maßnahmen mit einem KZ. Der Sender hat danach entschieden, Michael Wendler aus den bereits produzierten noch nicht ausgestrahlten Folgen herauszuschneiden.

Michael Wendler wurde verpixelt

Von Michael Wendler war in der zweiten Episode nichts mehr zu sehen. Der Sender wurde am Jurypult verpiexelt. Und selbst, als ein Kandidat einen Song des Jurores performte, war dieser nicht zu hören. Bei seiner Jury-Bewertung wurde in einigen Szenen manchmal ein “Ja” oder “Nein” über seinem verpixelten Gesicht gezeigt. “Heute Abend! DSDS Mega 100 Prozent frei von Aliens”, schrieb Dieter Bohlen bereits vor der Ausstrahlung.

RTL setzt klares Statement

RTL hat zudem ein klares Statement gesetzt. "Die nachfolgende Sendung wurde im September 2020 aufgezeichnet. Nach Ende der Dreharbeiten hat ein Juror Verschwörungstheorien verbreitet und wir hatten die weitere Zusammenarbeit beendet. Mit Ausstrahlung der ersten Folge von DSDS hat der Juror erneut völlig untragbare Äußerungen öffentlich verbreitet. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn aus den Castingfolgen herauszuschneiden. Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. Und jetzt: gute Unterhaltung", blendete der Sender vor der Show und nach jeder Werbepause ein. RTL und TVNOW zeigen die neuen Folgen immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr.