Tornado-Gefahr: Es drohen die schlimmsten Unwetter des Jahres!

Das Wetter hat es in dieser Woche in sich! Nach der Hitze kommen die Unwetter – und diesmal könnte es richtig knallen! Denn Laut Experten drohen die wohl schlimmsten Gewitter des Jahres bisher.

Deutschland wird derzeit gebrutzelt: Mit über 30 Grad ist es derzeit extrem heiß! Beinahe überall scheint dazu die Sonne – das bleibt aber nicht mehr lange so. Denn in der Nacht zum Dienstag können schwere Gewitter in Deutschland auftreten. Das heftige Unwetter erreicht zunächst den Westen und Süden der Republik.

Sogar Tornados sind möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits eine Vorwarnung für einige Bundesländer herausgegeben – dazu zählen unter anderem Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Baden-Württemberg. „Ab dem Mittag ziehen von Südwesten einzelne, mitunter schwere Gewitter auf. Dabei können heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 l/qm in kurzer Zeit, großer Hagel um 3 cm sowie schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) auftreten. Es besteht eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für Tornados, speziell nahe der Grenze zu den Niederlanden“, heißt es auf der Website. Neben heftigen Gewittern drohen also auch ergiebige Niederschläge und selbst Tornados sind nicht ausgeschlossen.

Bisher die schlimmste Unwetterlage des Jahres

Droht nun also das schlimmste Unwetter des Jahres? „Es könnte die schlimmste Unwetterlage dieses Jahres bisher werden. Denn in den Vorhersagemodellen hatten wir bislang noch keine so starken Niederschlagssignale wie für die kommende Nacht. Es könnten in wenigen Stunden 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen und für Überschwemmungen und volle Keller sorgen, auch Hagel und schwere Sturmböen sind möglich“, sagt RTL-Meteorologe Carlo Pfaff. Wie schlimm die Unwetter wirklich werden, kann man vorab schwer einschätzen – Fakt ist aber: Da kommt was auf uns zu! Die Unwetter ziehen bis Mittwoch übrigens weiter in Richtung Osten. Dann könnte es auch in der Berliner Gegend ziemlich ungemütlich werden.