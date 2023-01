Too Hot To Handle: Germany: Darum geht es in der Reality-Show bei Netflix

Schon bald heißt es auch in Deutschland „Finger weg“. Denn Netflix holt die Datingshow „Too Hot To Handle“ zu uns. Die deutsche Version der erfolgreichen US-Datingshow startet am 28. Februar 2023. Das gab der Streamingdienst bekannt. KUKKSI verrät, um es es in der Show genau geht.

Mit Sonne, Strand und sexy Vibes dem deutschen Winter kontern: Bei Too Hot To Handle: Germany erwarten die heißesten Singles des Landes den Partyurlaub ihres Lebens. Doch schon kurz nach Ankunft im tropischen Paradies folgt der Abturner, denn Enthaltsamkeit ist das neue Sexy! Statt Petting und Party stehen tiefgehende Gespräche und wahre Gefühle auf dem Programm. Unter der strengen Aufsicht von Supercomputer Lana sollen die hormongesteuerten Herzensbrecher*innen lernen, bedeutungsvolle Beziehungen zu knüpfen.

Die schier unlösbare Herausforderung dabei: Sie müssen auf Küsse, jeglichen sexuellen Kontakt und sogar Selbstbefriedigung verzichten! Dafür winkt ein Preisgeld in Gesamthöhe von 200.000 Euro und jeder Regelbruch führt zu einer schmerzlichen Reduzierung des Gewinns. Welche Hotties schaffen es, emotionale Bindungen einzugehen – und wer kann der Versuchung nicht widerstehen und verbrennt sich die Finger?

Die internationale “No-Touching”-Dating-Show Too Hot To Handle hat sich als englischsprachiges Format des Entertainment-Produzenten Fremantle für Netflix schnell zu einem Liebling unter den weltweiten Reality-TV-Formaten entwickelt und feierte zuletzt erfolgreiche Premiere der vierten Staffel. Nach einem brasilianischen sowie einem lateinamerikanischen Ableger wurde es schleunigst Zeit, das feurige Format auch nach Deutschland zu holen!

Über „Too Hot To Handle: Germany“

Die heißesten deutschsprachigen Singles kommen im tropischen Paradies zusammen, um die exotischste und erotischste Zeit ihres Lebens zu verbringen. Doch Überraschung: Sie haben die Rechnung ohne Supercomputer und Anstandsdame Lana gemacht. Sie verbietet erotische Berührungen jeglicher Art – Küssen, Petting und Selbstbefriedigung strengstens verboten! Bei jedem Regelverstoß gibt’s Abzug von den 200.000 Euro Preisgeld. Werden die hormongesteuerten Hotties es schaffen, in dieser sexfreien Zone tiefere emotionale Bindungen aufzubauen, oder sind sie einfach… Too Hot To Handle?