Tom Wlaschiha: Darum will der Stranger Things-Star nicht nach Hollywood

Der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha hatte schon mehrere große Rollen. So sah man ihn beispielsweise schon in „Game of Thrones“. Doch seit seinem Mitwirken in der Netflix-Serie „Stranger Things“ geht es für den 49-Jährigen steil bergauf. Nun verrät der Star, weshalb er aber niemals nach Hollywood ziehen würde.

Es ist der Traum von so vielen Schauspielern: Irgendwann in Hollywood unter den ganzen Reichen und Schönen leben – doch nicht für Tom Wlaschiha. Er hat darüber eine ganz besondere Meinung. Den deutschen Schauspieler und Synchronsprecher zieht es dort absolut nicht hin – auch wenn er die Chance hat.

Tom Wlaschiha will nicht nach Hollywood

Es gibt gleich mehrere Gründe, warum er sich dort einfach nicht wohlfühlen würde. Zum einen würde er einfach nicht gern „Superstar“ genannt werden, wie er in einem Interview mit Bunte verrät. Zum anderen identifiziere er sich viel mehr als Europäer. Er würde dort einfach nicht reinpassen. Allerdings hat er einen anderen Plan. Nämlich ein Ferienhaus in Italien. „Hier hat man alles, was sich die Seele wünscht: diese schon fast unwirklich schöne Landschaft, das grandiose Essen, Meer, Hügel, einfach alles“, erzählt Tom Wlaschiha, welcher im sächsischen Ort Dohna geboren wurde.

Das waren seine größten Rollen

Auch wenn sein Name als deutscher Schauspieler nicht so riesig ist, wie beispielsweise Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer. So hatte Tom Wlaschiha auch schon große Rollen, die ihn international bekannt machten. Nicht nur, dass er in der letzten Staffel von „Stranger Things“ durch seine Rolle als „Dimitri“ zum absoluten Publikumsliebling wurde. Falls du nämlich „Game Of Thrones“ gesehen hast, dann dürfte dir sein Gesicht auch schon bekannt vorkommen. Dort hatte er die Rolle des „Jaqen H’ghar“ inne. Zudem hatte er auch noch einige andere Rollen, wie beispielsweise in „Das Boot“, im „Tatort“ oder auch bei „Soko Leipzig“. Schon gelesen? Stranger Things: Wird es eine fünfte Staffel geben?