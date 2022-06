Tom Mann: Verlobte des Sängers stirbt Stunden vor Hochzeit

Tragischer kann das Schicksal nicht sein. Der britische Sänger Tom Mann muss nun ganz stark sein. Eigentlich wollte er seine Danielle Hampson am 18. Juni heiraten. Doch die Mutter seines Sohnes verstarb plötzlich am Morgen des Hochzeitstages. Das besonders Tragische? Weil das Coronavirus einen Plan durch die Hochzeitsplanung vor zwei Jahren machte, verschoben sie die Hochzeit, damit es auch wirklich zur Traumhochzeit hätte kommen können.

Eigentlich sollte es der schönste Tag im Leben von Tom Mann und Danielle Hamspon werden sollen. Doch nun wurde es zum absoluten Albtraum. Die 34-Jährige verstarb ganz plötzlich – und das ausgerechnet am Hochzeitstag. Über die Todesursache gibt es erste Spekulationen. Aber was steckt wirklich dahinter?

Seit vielen Jahren ein Paar

Wie mehrere britische Medien bestätigen, sollen die beiden bereits seit sieben Jahren ein Pärchen gewesen sein. Im Jahr 2019 folgte dann die Verlobung in einem Londoner Jazz-Café. Die Hochzeit war eigentlich ein Jahr später angedacht. Doch wegen der Pandemie verschob man die ganze Sache auf 2022. Am 18. Juni sollte es dann soweit sein. Doch zur Hochzeit sollte es nie kommen. Am Morgen verstarb sie ganz plötzlich. Bisher ist die Todesursache absolut unbekannt. Gerüchte gehen um, dass es auch ein Autounfall gewesen sein könnte. Allerdings wurde in diese Richtung nichts bestätigt.

Tom Mann wendet sich an Öffentlichkeit

Natürlich ist der 28-Jährige völlig am Boden zerstört. Dennoch hatte er noch ein paar Worte, die er via Instagram loswerden wollte. Dazu verfasste er einen sehr langen Beitrag. So sagt er, dass er sie für immer lieben und vermissen werde. Für seinen acht Monate alten Sohn Bowie hat er auch noch ein paar Zeilen. „Ich verspreche dir, dass er wissen wird, wie toll seine Mami war“, so der Sänger. Schon gelesen? Jesse Kozechen: Influencer bei tragischen Autounfall gestorben!