Tom Cavanagh: Was macht der frühere Hollywood-Star heute?

Der Name sagt nicht jedem etwas, doch sicher hast du den Schauspieler schon einmal gesehen. Allein in der supererfolgreichen Serie „Scrubs – die Anfänger“ hatte Tom Cavanagh für so manchen emotionalen, aber auch lustigen Moment gesorgt. Zuletzt war er dort allerdings 2009 zu sehen. Seitdem ist eine Menge passiert. Wie ging es für den Schauspieler danach weiter?

Bereits 1989 feierte der kanadische Schauspieler sein Debüt und war seitdem in vielen Filmen, aber auch vor allem in Serien zu sehen. Doch obwohl Tom Cavanagh schon mehrere größere Rollen hatte, konnte er sich leider nie so wirklich ganz durchsetzen. Dabei war er beispielsweise in „Scrubs – die Anfänger“ oder auch „Viper“ zu sehen.

Die unglaubliche Karriere von Tom Cavanagh

Als er gerade einmal sechs Jahre alt war, zog seine Familie nach Ghana. Später studierte er in Kanada Englisch, Biologie und Pädagogik. Danach begann eine krasse Schauspielkarriere. Obwohl er es leider nie ganz an die Spitze schaffte, hat er bis heute dennoch eine unglaubliche Karriere. Es gibt nämlich kaum Darsteller, die in so vielen erfolgreichen Serien zu sehen waren. Ein kleiner Spoiler vorweg. Seit mittlerweile 30 Jahren spielt er in vielen verschiedenen und unzähligen Serien mit. Tom Cavanagh feierte 1989 in „Youngsters – Die Brooklyn Gang“ sein großes Debüt. Das muss man erst mal so schaffen. Doch in welchen Serien und Filmen war er eigentlich zuletzt zu sehen und was gibt es noch so für Neuigkeiten bei dem Schauspieler?

Was macht der Schauspieler heute?

Wie schon vorweggenommen, ist er natürlich auch noch heute aktiv. Sieben Jahre lang sah man ihn in der Serie „Flash“, welche letztes Jahr ihr großes Finale fand. Davor war er noch in „Supergirl“, „Arrow“, „Legends of Tomorrow“, „Batwoman“ und vielen weiteren zu sehen. Ein Ende ist für den heute 58-Jährigen nicht in Aussicht. Übrigens ist er bereits seit 2004 mit Maureen Grise verheiratet und hat zwei Söhne und zwei Töchter. Schon gelesen? Rowan Atkinson: Was wurde eigentlich aus „Mr. Bean“?