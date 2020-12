Tokio Hotel: Die Termine ihrer Tour 2021!

Hach, wie die Zeit vergeht! In diesem Jahr feierten die Jungs von Tokio Hotel ein krasses Jubiläum: Der Erfolgshit “Durch den Monsun” kam vor 15 Jahren raus und eroberte die Charts. Es war der absolute Durchbruch der Band. Nun kündigt die Gruppe gleich mehrere Konzerte für 2021 an.

Kaum zu glauben: “Durch den Monsum” kam vor 15 Jahren raus! Tokio Hotel bedankten sich bei ihren Fans. “Vor 15 Jahren hätte ich nicht gedacht, was für eine unglaubliche Reise mein Leben werden würde. Ich habe so viel erfahren und gesehen und war in der Lage meinen größten Traum zu leben – die Musik. All das war nur durch Euch möglich, ich danke Euch aus tiefstem Herzen. Nicht zu vergessen: Ein besonderer Dank geht an meine Brüder, Bill, Tom und Gustav, dass wir all diese Emotionen, Millionen von Erinnerungen, Lachen und Liebe geteilt haben. In den letzten 15 Jahren sind wir eine Familie geworden”, schrieb die Band bei Instagram.

Seit dem Erfolgshit “Durch den Monsum” sind “Tokio Hotel” aus der Musiklandschaft kaum wegzudenken. In dem Jahr gab es aufgrund der Corona-Pandemie nur wenige Auftritte. Umso mehr können sich die Fans auf 2021 freuen, denn dann startet die Band wieder voll durch: Es wurden bereits einige Auftritte bestätigt! “Wir sind mehr als begeistert, euch mitteilen zu können, dass wir 2021 auf Tour gehen werden. Wie ihr wisst, waren wir sehr traurig, dass wir unsere Konzertreise im März absagen mussten, aber dafür freuen wir uns jetzt besonders auf unsere ‘Beyond The World‘-Tour 2021”, teilte die Band bei Insatgram mit.

Das sind alle Termine in Deutschland

17. Oktober 2021 – Köln

20. Oktober 2021 – Hamburg

22. Oktober 2021 – Berlin

01. November 2021 – Frankfurt

03. November 2021 – Leipzig

04. November 2021 – Stuttgart

“Der erste Teil unserer Tour wird uns in 16 Städte in Europa und Russland bringen. Die Karten gehen am 11. Dezember in den Vorverkauf”, teilte “Tokio Hotel” weiter mit. Es wird aber auch 2020 noch ein Auftritt geben: Die Band nehmen an der MDR-Sputnik-Reihe “Friends of…” teil und werden via Livestream auch die neue Version von “Durch den Monsun” performen.