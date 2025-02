Todesursache von Kim Sae-ron (†24): Polizei bestätigt Suizid

Im Alter von 24 Jahren ist Kim Sae-ron verstorben. Die südkoreanische Schauspielerin wurde am vergangenen Sonntag tot in ihrem Haus in Seoul aufgefunden. Nun wurde die Todesursache bestätigt.

Kim Sae-ron wurde am 16. Februar gegen 17 Uhr von einer Freundin in ihrer Wohnung in Seoul leblos aufgefunden. Daraufhin alarmierte sie die Behörden. Die Polizei erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap, dass es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe.

„Wir glauben, dass sie eine extreme Entscheidung getroffen hat“

„Wir glauben, dass sie eine extreme Entscheidung getroffen hat und planen, es als Selbstmord zu behandeln“, erklärte ein Ermittler. Die weiteren Todesumstände werden derzeit noch untersucht. Einen Abschiedsbrief habe Kim Sae-ron nicht hinterlassen.

Kim Sae-Ron galt als eines der vielversprechendsten Schauspieltalente in Südkorea. Bereits im Alter von acht Jahren begann die Schauspielerin ihre Karriere und spielte unter anderem in Filmen wie „A Brand New Life“ und dem Thriller „The Man from Nowhere“ mit. Es folgten Auftritte im Mystery-Thriller „The Neighbor“ (2012) und dem Drama „Dohee – Weglaufen kann jeder“ (2014).

Kim Sae-Ron baute unter Alkoholeinfluss einen Unfall

Die Schauspielerin sorgte im Jahr 2022 für negative Schlagzeilen, nachdem sie unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut hatte. Sie musste daraufhin Schmerzensgeld zahlen und zog sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. In einem Instagram-Beitrag entschuldigte sie sich mit einem handgeschriebenen Brief ausführlich bei ihren 3,5 Millionen Fans. „Ich bin enttäuscht und schäme mich so für meinen Fehler“, schrieb sie darin.

Dennoch war Kim Sae-ron im Jahr 2023 in der Netflix-Serie „Bloodhounds“ zu sehen. Eigentlich hätte ihre Rolle in der Serie größer sein sollen – aufgrund der Alkoholfahrt hat man jedoch die meisten Szenen mit ihr herausgeschnitten. Ein Comeback im Theater kam im vergangenen Jahr nicht zustande.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.