Todesursache bekannt: Daran starb TikTok-Star Taylor Rousseau Grigg (†25)

Taylor Rousseau Grigg starb mit nur 25 Jahren. Dass der TikTok-Star schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war bekannt. Nun hat die Familie die Todesursache offiziell bestätigt.

Ihr Mann Cameron Grigg hatte den Tod seiner Frau in den sozialen Medien bekannt gegeben. Der Tod sei „plötzlich und unerwartet“ eingetreten, schrieb er in einem Statement. „Niemand rechnet damit, mit dieser Art von Schmerz und Kummer fertig werden zu müssen, besonders in unserem Alter“, hieß es weiter in dem Post.

Im August 2023 hatten sich die beiden das Ja-Wort gegeben. „Ihr Vertrauen in Gott überwog alle anderen Umstände, mit denen sie sich konfrontiert sah, selbst in ihren dunkelsten Stunden. Ich weiß, dass sie mein Leben und das so vieler anderer da draußen gerettet hat“, schrieb ihr Mann.

Familie bestätigt Todesursache

Wie die Familie nun gegenüber Today bestätigte, starb Taylor Rousseau Grigg an den Folgen von Asthma und Morbus Addison. Bei Letzterem handelt es sich um eine Nebenniereninsuffizienz und tritt vor allem dann auf, wenn der Körper keine ausreichenden Mengen der Hormone Cortisol und Aldosteron produziert. Die Nebenniereninsuffizienz ist eine chronische Erkrankung, die die Nebennierenrinden betrifft.

Taylor Rousseau Grigg kämpfte mit gesundheitlichen Problemen

Vor einigen Monaten hatte die Influencerin öffentlich gemacht, dass sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. „Ich habe jeden Tag um mein Leben gekämpft“, schrieb Taylor Rousseau Grigg bei Instagram. Ihrer Community berichtete sie von „unbeschreiblichen Schmerzen“.

Die gesundheitlichen Probleme fingen vor allem nach der Hochzeit im Jahr 2023 an. „Ihr seht ja, dass ich seit der Hochzeit ständig krank war. […] Ich habe die ganze Zeit gekämpft und das Gefühl gehabt, ich würde sterben. Es ist einfach beschissen, denn ich bin 24 Jahre alt, ich sollte in Bestform sein, ich sollte in der Lage sein, meinen Koffer die Treppe hochzutragen, ich sollte zum Briefkasten gehen oder rennen können, aber das sind einfach Dinge, die ich im Moment nicht wirklich tun kann“, hieß es damals in einem TikTok-Post.