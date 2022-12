Todesfälle 2022: Diese Promis sind verstorben!

Der wohl bewegendste Tod in diesem Jahr war der von Queen Elizabeth II. Sportler, Stars oder Politiker – auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Promis verstorben. KUKKSI fasst zusammen, von welchen bekannten Persönlichkeiten wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.

Der Tod von Queen Elizabeth II. beherrschte im September die Schlagzeilen weltweit. Über mehrere Tage konnten Millarden Menschen weltweit das Staatsbegräbnis in Großbritannien verfolgen. Doch auch der Tod von Anne Heche schockierte die Fans: Die Schauspielerin krachte mit ihrem Auto gegen eine Hauswand und starb an den Folgen der Verletzungen. Schreckliche Nachrichten gab es auch im November: Aaron Carter wurde tot in seinem Haus aufgefunden – der Sänger wurde nur 34 Jahre alt. Egal, ob Schauspieler, Musiker oder Politiker – die Promis werden nie in Vergessenheit geraten. KUKKSI fasst alle Todesfälle von 2022 zusammen.

Diese Stars sind 2022 verstorben