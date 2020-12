Todesfälle 2020: Diese Promis sind verstorben!

Ob Musiker, Schauspieler, Sportler und andere Berühmtheiten – in diesem Jahr sind einige Persönlichkeiten verstorben, von welchen wir Abschied nehmen mussten. KUKKSI gibt einen Überblick, welche Stars von uns gegangen sind.

Es gibt einige Stars, welche die große Bühne für immer verlassen haben. Mit ihrem Talent oder Persönlichkeit haben sie Millionen Fans in den vergangenen Jahren begeistert – doch auch 2020 mussten wir von vielen bekannten Stars für immer Abschied nehmen.

Erst zuletzt sorgte der Tod von Udo Walz für Entsetzen bei den Fans. Der Star-Friseur verstarb im Alter von 77 Jahren. Doch auch der Tod von Diego Maradona versetzte seine Anhänger in eine Schock-Starre. Er galt als einer der größten Sport-Ikonen auf der ganzen Welt. Erst kürzlich ist auch eine wahre Entertainment-Legende von uns gegangen: Karl Dall ist an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. In der Politiker-Welt sorgte vor allem der Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann für Bestürzung.

Diese Stars sind 2020 verstorben

Valéry Giscard d’Estaing

Peter Radtke

Diego Maradona

Karl Dall

Geert Müller-Gerbes

Udo Walz

Karsten Kiessling

Elsa Raven

Dietrich Adam

Mario Ohoven

Sean Connery

Gisela Muth

Thomas Oppermann

Herbert Feuerstein

Eddie van Halen

Wolfgang Clement

Michael Gwisdek

Winston Groom

Shanna Hogan

Mike Shiva

Gerhard Meir

Ronald Bell

Uli Stein

Birol Ünel

Chadwick Boseman

Chi Chi DeVayne

Ash Christian

Robert Trump

Fips Asmussen

Fred Stillkrauth

Hans-Jochen Vogel

Regis Philbin

Kelly Preston

Alex Pullin

Sebastián Athié

Charlie Daniels

Ennio Morricone

Byron “Reckful” Bernstein

Gernot Endemann

Claus Biederstaedt

Ian Holm

Pau Donés

Werner Böhm

Irm Hermann

Jimmy Cobb

Julitta Münch

Gregory Tyree Boyce

Geno Silva

Jerry Stiller

Betty Wright

Roy Horn

Ben “Ty” Chijioke

Florian Schneider-Esleben

Sabine Zimmermann

Tony Allen

Sam Lloyd

Ron Holzschuh

Otto Mellies

Norbert Blüm

Fred the Godson

Shirley Knight

Leon Boden

JayJay Jackpot

Wolfram A. Günther

Chynna Rogers

James Drury

Bill Withers

Rüdiger Nehberg

Barbara Rütting

Albert Uderzo

Gabriel “Gabi” Delgado-López

Kenny Rogers

Lorenzo Brino

Max von Sydow

Peter Wieland

Burkhard Driest

Sonja Ziemann

Joseph Vilsmaier

Raphaël Coleman

Orson Bean

Kirk Douglas

Kobe Bryant

Gudrun Pausewang

Terry Jones

Joseph Hannesschläger

Christoph Quest

Ferdinand Schmidt-Modrow

Stan Kirsch

Friedrich Ewald

Edd Byrnes

Hans Tilkowski

Veronika Fitz

Nick Gordon