Tobias Wegener: So war es für ihn am Set von Krass Schule!

Das war für die Fans eine echte Überraschung: Tobias Wegener ist in zwei Folgen von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zu sehen! Der “Love Island”-Hottie erzählt nun bei KUKKSI, wie für ihn die Dreharbeiten waren.

Durch “Love Island” wurde Tobias Wegener bekannt. Nun mischt er in der Erich-Felbert-Gesamtschule ordentlich mit: Der Flirtshow-Kandidat ist für zwei Folgen in der erfolgreichen RTLZWEI-Daily “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zu sehen. Der Hottie hat nun erzählt, wie für ihn die Dreharbeiten waren.

Tobi Wegener spricht über die Dreharbeiten

“Die Dreharbeiten waren für mich eine tolle neue Erfahrung und die Zusammenarbeit mit dem Team hat echt viel Spaß gemacht”, erzählt Tobias Wegener im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und wie war es für ihn, sich selber zu spielen? “Mich selber zu spielen, hat es mir einfach gemacht in die dann doch vorgegebene Rolle hineinzuversetzen! Ich denke, wenn ich einen komplett anderen Charakter hätte spielen müssen, hätte ich mich schwer getan, ich bin eben kein Schauspieler”, sagt uns der 27-Jährige.

Könnte er sich auch eine Hauptrolle vorstellen?

Tobias Wegener hatte viel Spaß am Set – aber könnte er sich ein dauerhaftes Engagement in Soaps wie “Krass Schule”, “Berlin – Tag & Nacht” oder “Köln 50667” vorstellen? “Ganz ehrlich, fest in einem Cast zu sein, das wäre eher nichts für mich! Aber natürlich würde ich hier uns da auch noch mal einen Gastauftritt, wie jetzt bei Krass Schule machen, wenn die Story stimmt, warum nicht! Wie gesagt, es ist eine tolle Erfahrung”, verrät Tobi Wegener. Eine Hauptrolle wäre also nichts für ihn, aber für Gastauftritte ist er immer wieder offen – mal sehen, wo wir ihn dann als nächstes sehen… RTLZWEI zeigt “Krass Schule – Die jungen Lehrer” täglich um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Krass Schule: Tobias Wegener spielt in der Daily mit!