Titanic: So sieht das kleine Mädchen heute aus!

Diese Szene aus dem Kultstreifen „Titanic“ kennt wohl jeder! Leonardo DiCaprio alias Jack schwang in dem Blockbuster das Tanzbein mit dem kleinen Mädchen Cora – dadurch wurde sie weltbekannt. Doch wie sieht die Schauspielerin eigentlich heute aus?

Das Mädchen mit den Kulleraugen kennen wir heute alle noch – es war einer der legendären Szenen aus „Titanic“. Damals legte sie mit Jack in der dritten Klasse auf dem Schiff einen Tanz hin – zu dem Zeitpunkt kannte er Jack (Kate Winslet) noch nicht. Cora wurde damals von Alex Owens-Sarno gespielt – bis heute hat sie sich kaum verändert.

Zum Kindercasting ging sie mit ihrer Mutter

Noch immer erinnert sich gerne an die Zeit von „Titanic“ zurück und postet bei Instagram immer noch viele Szenen oder Erinnerungsbilder vom Set. Mit ihrer Rolle als Cora Catmell ging für die heute 27-Jährige ein Traum in Erfüllung. Mit Leonardo DiCaprio kam sie super klar: „Er bestellte mir Sandwiches mit Erdnussbutter und Marmelade zwischendurch“, erzählte Alexandra Owens kürzlich gegenüber BuzzFeed.

So sieht Alex Owens-Sarno heute aus

Durch „Titanic“ wurde Alex Owens-Sarno weltweit bekannt. „Leute haben mich nach einem Autogramm gefragt, aber wenn du acht, neuen Jahre alt bist, denkst du eher, ‚Äh, wer sind Sie, ich sollte nicht mit Fremden sprechen!'“, erzählt sie.

Das macht Titanic-Cora heute

Der Schauspielerei ist Alex Owens-Sarno treu geblieben, aber größere Rollen blieben aus. Sie lebt derzeit in Los Angeles und nimmt Schauspielunterricht – für einige Rollen steht sie hin und wieder vor der Kamera. Unter anderem spielte sie in den Streifen „Background Music“ (2014), „A Closer Walk with Thee“ (2017) und „Enjoy the View“ (2017) mit. Schon gelesen? Eine zauberhafte Nanny: Das macht die kleine Chrissy heute!