Der Fanblock von Tina Umbricht brachte das DSDS-Studio in der ersten Liveshow zum beben. Die 23-Jährige will sich in der nächsten Show von ihrer emotionalen Seite zeigen. Bei KUKKSI verrät die Kandidatin jetzt, wie die Jury wirklich hinter den Kulissen tickt.

Es war ein Schock für Tina Umbricht: Kurz vor der zweiten Liveshow musste die Kandidatin operiert werden! Ihr Auftritt in der nächsten Show ist jedoch nicht gefährdet. Die Freundin von Din Omerhodzic erzählt, wie sie die erste Liveshow auf der Bühne erlebt hat. „Es hat sich auf der Bühne sehr geil angefühlt – es war wie zu Hause. Es war mit meinen Tänzern auf der Bühne ein super schönes Gefühl. Ich habe mir die Show danach nochmal im TV angeschaut. Ich habe es überhaupt nicht gerafft, als ich weitergekommen bin. Ich sah komplett verwirrt aus und musste das erstmal kurz verarbeiten“, sagt Tina Umbricht im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Tina Umbricht zeigt sich von ihrer gefühlvollen Seite

Der Fanblock von Tina Umbricht war der lauteste im Studio und machte ordentlich Stimmung. „Es ist so ein tolles Gefühl, die Freunde und Familie hinter sich zu haben. In der ersten Live-Show hatte ich den lautesten Fanblock, weil die durchgedreht sind, als ich auf die Bühne gekommen bin. Ich liebe sie dafür, dass sie hinter mir stehen. Es war auch schön, dass sich meine Mama und mein Papa nach langer Zeit wieder gesehen haben“, verriet sie uns. In der zweiten Liveshow zeigt sich die Kandidatin von einer ganz neuen Seite: „Ich werde einen gefühlvollen Song singen, wo ich meine Gefühle zeigen werde. Ich schäme mich auch nicht dafür. Man wird überrascht sein.“

So verhält sich die Jury hinter den Kulissen

Tina Umbricht hat auch ausgeplaudert, was sie von der Jury hält und wie diese abseits der Kameras tickt: Ich finde die Jury total authentisch. Die Juroren sind sehr lieb auch hinter den Kulissen. Und auch Thomas Anders hat ein gutes Feedback gegeben, ohne das es respektlos rüberkam. Es war schön zu hören. Ich freue mich auch riesig auf Sarah Engels – auch, weil sie eine ähnliche Geschichte mit Pietro bei DSDS hatte, wie ich mit Din“, so Tina Umbricht. RTL und RTL+ zeigen die Live-Shows von DSDS immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Din Omerhodzic und Tina Umbricht: Kommt nach DSDS die Hochzeit?