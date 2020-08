Tim Rasch: Darum zog der BTN-Star wirklich nach Köln!

Seit 2017 verkörperte Tim Rasch die Rolle des Nik bei „Berlin – Tag & Nacht“ und spielte sich damit in die Herzen der Zuschauer. Doch vor einigen Wochen verkündete der Serien-Star sein Aus in der beliebten Daily, denn er verlässt die Hauptstadt und zieht nach Köln. Bei KUKKSI spricht der Hottie nun über die Gründe für den Umzug.

Tim Rasch hat mittlerweile eine riesige Fanbase und war bei den Zuschauern von „Berlin – Tag & Nacht“. Umso fassungsloser waren die Fans, als er sein Serien-Aus verkündet hat. Ganz traurig müssen seine Anhänger aber nicht sein, denn er wechselt zu „Köln 50667“ und wird daher weiter im Fernsehen zu sehen sein.

Umzug nach Köln wegen Familie

Der Umzug nach Köln hat aber vor allem private Gründe, wie der Serien-Star jetzt verriet. „Meine Familie wohnt in der Nähe von Köln, daher stand der Entschluss schnell fest“, sagt Tim Rasch im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und wie hat er sich in der Domstadt eingelebt? „Ja, aber ich entdecke jeden Tag neue, schöne Ecken in der Stadt. Sie ist sehr sauber und die Menschen sind sehr offen und freundlich“, so der Darsteller.

Tim Rasch mischt Köln 50667 auf

Einfach ist ihm die Entscheidung nicht gefallen, bei „Berlin – Tag & Nacht“ auszusteigen. Denn schließlich sind ihm die Serienkollegen in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. „Ich habe schon intensiv über diesen Schritt nachgedacht“, erzählt er uns. In der Serie hat seine Rolle Nik ein Angebot bekommen, als DJ durch Europa zu touren – das Angebot hat er angenommen. So ist der Darsteller vor einigen Wochen bei BTN ausgestiegen. Schon bald wird er also in Köln aufkreuzen. Die Fans freuen sich riesig, dass Tim Rasch nicht ganz aus dem Fernsehen verschwindet und die Domstadt-Daily mit emotionalen, aber auch spannenden Storys aufmischen wird. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.