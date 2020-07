Tim Rasch: BTN-Nik steigt bei Köln 50667 ein!

Das war eine echte Schock-Nachricht für die Fans: Tim Rasch steigt bei „Berlin – Tag & Nacht“ aus! Doch schon bald feiert der Darsteller sein Comeback – jedoch in einer ganz anderen Serie.

Nach „Berlin – Tag und Nacht“ feiert Tim Rasch alias Nik seine Premiere in der Soap „Köln 50667“. Doch können sich seine Fans auf eine dauerhafte Rückkehr von Nik in der Domstadt freuen? Bereits 2013 gab es den ersten Wechsel zwischen den zwei Reality-Soaps: Damals zog es Pia Tillmann als Meike von „Berlin – Tag & Nacht“ zu „Köln 50667“.

Nik erlebte bei BTN viele Höhen und Tiefen

Nun gibt es ein Crossover für Tim Rasch und seiner Rolle Nik. Dieser steht seit 2017 für „Berlin – Tag & Nacht“ vor der Kamera und begeisterte als Draufgänger der Soap, der sein Leben in vollen Zügen genießt. In seiner Rolle Nik durchlebte er in seiner Clique rund um Kim so manch harte Zeit, war aber vor allem in der Berliner Club-Szene als aufstrebender DJ bekannt. Die Chance, als DJ auf Europatour zu gehen, lässt sich Nik natürlich nicht entgehen und so verlässt seine Rolle und damit auch Tim Rasch selbst Berlin.

Tim Rasch spielt bei Köln 50667 mit

Doch die gute Nachricht dabei: Der Darsteller ist schon bald wieder vor den Kameras und auf den TV-Bildschirmen zu sehen, dann aber bei „Köln 50667“! Dort ist Nik auf seiner Durchreise zu Besuch bei seinen Urlaubsbekanntschaften Freddy und Jill und hat eine Überraschung im Gepäck: Sie sollen ihn nämlich auf seiner Europatour begleiten. Voller Euphorie kaufen sich die drei einen Bully, der allerdings schneller als erwartet den Geist aufgibt. Die große Europatournee des angehenden DJs steht auf einmal auf der Kippe. Muss Nik vorerst länger in Köln bleiben?

Für Tim Rasch kam die Entscheidung, bei „Köln 50667“ zu drehen, recht spontan, da er sich aus persönlichen Gründen eigentlich erstmal aus dem TV zurückziehen wollte. Umso mehr freut er sich jetzt auf die Zeit in Nordrhein-Westfalen, denn er lebt nun räumlich wieder näher bei seiner Familie: „Ich freue mich am meisten drauf, meine Familie und meine beste Freundin sehen zu können. Es fühlt sich toll an, zu den Wurzeln zurückzukehren.“ RTLZWEI zeigt „Köln 50667“ täglich um 18 Uhr.