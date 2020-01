Tim Rasch & Ben Mittelstädt: So geht es den BTN-Stars nach Liebes-Aus!

Im April machten Tim Rasch und Benjamin Mittelstädt ihre Liebe offiziell. Doch einige Monate später verkündeten die beiden Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ ihr Liebes-Aus. Nun haben die beiden darüber gesprochen, wie es ihnen nach der Trennung geht.

„Ben und ich haben uns getrennt. Wir waren zwei Jahre zusammen. Es liegt aber nicht an der Öffentlichkeit, dass wir uns getrennt haben. Man kann Liebe nicht erklären. Mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht“, sagte Tim Rasch damals in einem YouTube-Clip.

Die beiden haben sich zwar getrennt, sind aber dennoch eng befreundet – und wohnen sogar noch zusammen! Die beiden halten nach wie vor zusammen: Bei der Premiere von „OneMillionSmile“ war Benjamin Mittelstädt dabei und unterstütze Tim Rasch mit seiner Anwesenheit.

So geht es Tim und Ben nach der Trennung

Doch wie geht es den beiden eigentlich privat? „Es geht mit gut soweit. Wir sind zwar Ex-Freunde, aber können dennoch zusammen wohnen. Ich hatte noch nie so einen Drang gehabt, mit meinen Ex-Freundinnen oder Freund in Kontakt zu bleiben. Bei Ben ist das eine sehr intensive Liebe – jedoch nicht auf sexuelle Ebene, sondern auf der menschlichen“, erzählt Tim Rasch bei dem Charity-Event in Berlin.

Das Ex-Paar wohnt noch zusammen

„Wir wohnen noch zusammen – das klappt ganz gut, aber manchmal keifen wir uns an und streiten uns. Das ist aber ganz normal. Die Gefühle kommen zwar auch manchmal noch hoch, aber insgesamt bekommen wir das sehr gut hin“, so der der Nik-Darsteller. „Wir hatten mal überlegt, dass jede in eine eigene Wohnung zieht – das ist aber auch noch nicht ganz so sicher. Wir sind so aber erstmal zufrieden und haben genug Platz, uns dort auszubreiten“, erzählt Tim Rasch weiter.

„Es gab zunächst Schwierigkeiten und das war alles nicht so einfach. Tim und ich haben uns aber zusammengerauft und das klappt ganz gut“, sagt uns Ben Mittelstädt. „Zunächst bleiben wir auch zusammen wohnen“, so der Jannes-Darsteller weiter. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.