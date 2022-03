TikTok: Userin baut aus Versehen gefährliche Waffe!

Eigentlich wollte die TikTok-Userin Theresa360 einfach nur Schleim basteln und es mit ihren zwei Millionen Followern teilen. Doch plötzlich baut sie einfach eine richtig gefährliche Brandwaffe. Das kam dann nicht nur die Menschen überraschend, die ihr Video sahen, sondern für sie selbst auch. Das ging wohl ordentlich nach hinten los.

Manchmal sollte man bestimmte Chemikalien einfach nicht zusammenbringen, denn das kann wirklich schiefgehen. Es muss nicht immer gleich etwas explodieren, aber schon zwei verschiedene chemische Dinge reichen, um lebenslange Schäden am Körper hervorzurufen. Wie schnell so ein „Experiment“ nach hinten losgehen kann, hat die Userin Theresa360 nun selbst gemerkt.

Brandbombe statt Schleim

Auf TikTok gibt es zahlreiche Do it Yourself-Videos, in denen die unterschiedlichsten Dinge gebastelt werden. Eigentlich sollte das Video von Theresa360 auch dazu gehören. Am Ende sollte Schleim herauskommen, mit dem man spielen können soll. Doch am Ende entpuppt es sich als sehr gefährliches Experiment. Mit normalen Schleim, der einfach nur eine Farbe hat, kann man bei den Tausenden bis Millionen Videos in den sozialen Netzwerken nicht mehr punkten. Es muss schon besonders sein. Deshalb kamen noch etwas Glitzer und andere Dinge hinzu. Doch am Ende hatte sie plötzlich eine klebende, leicht entzündliche Masse, die auch mit Wasser nicht löschbar ist.

Video wurde gelöscht

Allerdings wurde sie selbst erst in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, was sie da eigentlich fabriziert hat. Ihr selbst war es gar nicht so bewusst. Damit niemand auf die Idee kommt, so etwas nachzumachen, wurde das Video gelöscht. Allerdings ist nicht bekannt, ob es Theresa360 oder die Plattform selbst war, die das Video von der Plattform heruntergenommen hat. Es gibt aber leider eine Menge Reacts und Reuploads. Wenn du also einen Clip mit blauen, glitzerndem Schleim siehst, dann solltest du dies wirklich nicht nachmachen. Das kann nicht nur für dich selbst sehr gefährlich werden.