TikTok-Star stirbt mit 18 Jahren nach Autounfall!

Kara Santorelli hatte in den sozialen Netzwerken eine riesige Fanbase. Mit ihren Clips unterhielt die Influencerin ihre Community – allein auf TikTok hatte sie mehr als 7 Millionen Likes. Nun gibt es aber eine traurige Nachricht: Der Web-Star ist im Alter von nur 18 Jahren verstorben.

Mit ihren Lifestyle-Clips ist Kara Santorelli bei TikTok & Co. durchgestartet und konnte sich in den vergangenen Jahren eine große Community aufbauen. Auf tragische Weise wurde das Netz-Sternchen aus dem Leben gerissen. Im Alter von nur 18 Jahren starb die Influencerin nach einem Autounfall, wie mehrere Medien berichten.

Im US-Bundesstaat Florida sei Kara Santorelli mit ihrem Wagen auf einer Autobahn unterwegs gewesen, wie The Sun meldet. Dann ist ihr plötzlich ein Geisterfahrer entgegen gekommen und habe ihr Auto frontal gerammt. Die Wucht muss enorm gewesen sein – die Influencerin hatte keine Chance mehr, lebend aus dem Fahrzeug herauszukommen.

Kara Santorelli stirbt noch am Unfallort

Die Verletzungen waren so heftig, dass sie direkt noch an der Unfallstelle verstarb. In einem Statement hat sich ihre Tante zu Wort gemeldet: „Kara war erst 18 Jahre alt, als sie starb, aber sie hat in ihren 18 Jahren mehr Leben berührt als viele Menschen in ihrem ganzen Leben. […] Ihr sollt wissen, dass Kara geliebt wurde und dass sie ein Licht war, das während ihres Aufenthalts auf der Erde hell leuchtete."