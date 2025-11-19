TikTok-Star „Girlalalala“ (†21) von Freund erschossen!

Maurice J. Harrison hatte als „Girlalalala“ in den sozialen Netzwerken hunderttausende Follower und begeisterte mit ihrem Content die Community. Doch nun wurde die Influencerin von ihrem Freund erschossen!

Schreckliche Tragödie in den USA! Influencerin Maurice J. Harrison, welche vor allem unter dem Namen „Girlalalala“ bekannt war, kam auf tragische Weise ums Leben.

Polizei und Feuerwehr wurden am 14. November zu einer Wohnanlage in Pompano Beach (Florida) gerufen. „Am Tatort fanden die Beamten eine Person auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs, die Schussverletzungen aufwies“, heißt es in einer Mitteilung. „Sanitäter brachten das Opfer ins Broward Health Medical Center, wo es für tot erklärt wurde“, heißt es weiter.

TikTok-Star offenbar vom eigenen Freund ermordet

Offenbar wurde Maurice J. Harrison von ihrem eigenen Freund ermordet. Dieser wurde noch vor Ort festgenommen. „Nach Angaben der Ermittler gerieten das Opfer und der Verdächtige in Whyte Jr.s Fahrzeug in einen verbalen Streit, der in Handgreiflichkeiten ausartete“, so die Ermittler. Der 25-Jährige erschoss daraufhin die Influencerin – sie wurde nur 21 Jahre alt. Die genauen Hintergründe zu dem Streit sind bisher noch unklar.

Für die Angehörigen ist der tragische Tod von Maurice J. Harrison ein riesiger Schock und haben eine „GoFundMe“-Kampagne gestartet. Damit soll die Beerdigung finanziert werden. „Als Familie sind wir für jedes Gebet, jede freundliche Geste und jede Aufmerksamkeit in dieser Zeit der Trauer dankbar“, teilt ihre Familie auf der Seite mit. Die Beerdigung soll am 6. Dezember 2025 stattfinden.

„Der Himmel wird nie langweilig sein, jetzt wo du dort bist“

Auch Rapperin JT hat gespendet und teilte bei Instagram einen emotionalen Post: „Wir lieben dich und der Himmel wird nie langweilig sein, jetzt wo du dort bist. Wir werden deine Kühnheit, Energie, deinen Humor und deine Schönheit vermissen. […] Es tut mir leid, dass dir das passiert ist!“