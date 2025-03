TikTok-Star Alysha Burney (†24) stirbt im Schlaf im Mexiko-Urlaub

Riesige Trauer in der Social-Media-Welt: Die bekannte US-Influencerin Alysha Burney ist am 2. März im Alter von nur 24 Jahren während einer Reise nach Mexiko verstorben.

Die Influencerin aus Los Angeles starb einen Tag vor ihrem 25. Geburtstag während ihres Urlaubes in Mexiko im Schlaf – wahrscheinlich an einem Asthmaanfall. Bekannt war die 24-Jährige vor allem durch ihre witzigen Parodie-Videos, welche sie bei TikTok. YouTube und Instagram veröffentlichte. Ihr Bruder Charles Burney begleitete sie auf der Mexiko-Reise und bestätigt die traurige Todesnachricht.

Familie wehrt sich gegen Spekulationen zur Todesursache

Zuvor sind Gerüchte aufgetaucht, dass der Tod von Alysha Burney durch Drogen oder andere Substanzen ausgelöst wurde. Ihr Bruder dementierte mit aller Deutlichkeit die Spekulationen. „Sie nimmt keine Drogen. Sie war eine selbstliebende und glückliche Person, die ihr Leben schätzte und sich auf die Pläne für das kommende Jahr freute. Sie war in Mexiko, um ihren Geburtstag zu feiern. Sie war eine sehr elegante junge Frau“, erklärte er in einem Interview gegenüber Fox4 News.

Ihr Bruder Charles Burney fügte hinzu: „Im Internet werden Fehlinformationen verbreitet, die auf Spekulationen beruhen und verschiedene Dinge behaupten. Diese Quellen sind nicht glaubwürdig und man sollte ihnen keinen Glauben schenken. Meine Schwester hat sich nicht in Umgebungen aufgehalten, die zu solchen Situationen führen würden.“

Zuvor postete er ein emotionales Statement auf Instagram: „Ich bin zutiefst traurig, dass meine kleine Schwester Alysha Burney gestorben ist. BITTE gebt unserer Familie in dieser Zeit, Zeit zum Trauern. Es ist extrem schwer, all die falschen Geschichten zu sehen, die versuchen, ihr Vermächtnis zu diffamieren, und wir sind bereit, rechtliche Schritte gegen diejenigen einzuleiten, die weiterhin falsche Informationen über ihren Tod verbreiten. Wir wissen, dass sich so viele Menschen um sie sorgen, und werden bald mehr Informationen teilen, aber gebt uns einfach etwas Zeit und hört bitte auf, die Familie zu belästigen. Ihr Vermächtnis wird FÜR IMMER weiterleben!“

Zahlreiche User nehmen Abschied von der bekannten Internet-Persönlichkeit. „Ich kann nicht glauben, dass du weg bist, das tut weh“ oder „Meine Familie und ich werden für dich und die Familie beten“, schreibt ein Fan. „Ruhe in Frieden, mein schöner Engel, du bist und bleibst eine Inspiration für alle deine Zuschauer, Freunde und Familie“, heißt es in einem anderen Kommentar.