TikTok-Kinderstar Okay Baby (†2) stirbt bei Autounfall – jetzt meldet sich seine Mutter zu Wort

Der kleine Preston hat das Internet erobert und begeisterte mehr als 450.000 Abonnenten bei TikTok. Doch nun ist der 2-Jährige bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Jetzt hat sich seine Mutter zu Wort gemeldet.

Preston, welchen die Netzgemeinde auch als „Okay Baby“ kannte, saß mit seinen Eltern am 24. April im Auto – das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Eltern erlitten schwere Verletzungen, haben aber den Crash überlebt. Der 2-Jährige kam bei dem schrecklichen Unfall ums Leben.

Ein Sprecher der Lousiana State Polizei sieht bei den Erziehungsberechtigten eine Mitschuld an der Tragödie. „Preston, der auf dem Rücksitz saß, aber nicht ordnungsgemäß in einem Kindersitz angeschnallt war, (…) erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag“, lässt er in einem Statement laut der New York Post verlauten.

Eltern liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Für den Großvater ist diese Äußerung ein Skandal. Glenn Norris bezeichnet das Statement der Behörde auf Facebook als „verletzend und schmerzhaft.“ Laut dem Großvater sei Preston angeschnallt gewesen. Neben der Trauer über den Verlust kämpfen die Eltern selbst noch mit ihren schweren Verletzungen. „Katelynn hat mehrere gebrochene Knochen. Sie hatte eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Jaelen musste an einem seiner Beine notoperiert werden“, hat eine Freundin verlauten lassen.

Katelynn Ordone hat sich jetzt selbst erstmals zum Tod ihres Sohnes geäußert. „Ich kann mir vielleicht nicht alles ansehen, ich kann vielleicht nicht auf jeden Kommentar antworten, weil es mir sehr schwerfällt. Ich bekomme aber noch einiges mit und höre, wie sehr ihr ihn liebt, und das bedeutet mir viel“, erklärte sie in einer emotionalen Videobotschaft bei Instagram.

Sie erklärt auch, dass keiner fassen kann, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte: „Niemand von uns kann wirklich begreifen, warum oder wie so etwas passieren konnte. Aber eure Unterstützung hat in vielerlei Hinsicht einen großen Unterschied gemacht.“ Preston, der in sozialen Medien als „Okay Baby“ ein echtes Internet-Phänomen geworden war, hatte die User vor allem mit seinem Lächeln verzaubert.