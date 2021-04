Thomas Gottschalk in der Jury: So finden es die DSDS-Finalisten!

Dieter Bohlen fiel krankheitsbedingt aus! Deshalb hat sich RTL für die beiden Live-Shows von DSDS auf die Suche gemacht und hat mit Thomas Gottschalk einen Ersatz-Juror gefunden. Doch wie kam die TV-Ikone eigentlich bei den Finalisten an? KUKKSI hat nachgefragt!

Es sollten die letzten beiden DSDS-Shows für Dieter Bohlen werden. Doch kurz vor dem Halbfinale kam der Paukenschlag: Der Poptitan fällt krankheitsbedingt aus! Mit Thomas Gottschalk hat RTL einen Ersatz-Juror für die beiden Live-Shows gefunden. Doch wie finden das eigentlich die Top 4-Kandidaten?

Das sagen die Top 4-Kandidaten zu Thomas Gottschalk

Die Kandidaten freuen sich riesig, dass Thomas Gottschalk in der Jury sitzt. “Thomas Gottschalk ist ein sehr netter Mensch und ich habe früher immer ‘Wetten, dass..?’ geschaut. Es ist mir eine riesige Ehre, dass ich vor ihm singen darf”, sagt Starian Dwayne McCoy im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und auch Karl Jeroboan war mit dem Entertainer in der Jury sehr zufrieden: “Thomas Gottschalk finde ich sympathisch und nett. Er hat die erste Live-Show gut gemeistert”, verriet uns der Kandidat. Kevin Jenewein meint: “Ich bin ein riesiger Fan von Thomas Gottschalk und wollte mich damals sogar bei ‘Wetten, dass..?’ bewerben. Er hat das super gemacht, hatte mit ihm viel Spaß und hatten nach der Show mit Abstand mit ihm noch etwas privat geplaudert. Und auch in den Werbepausen hat er sich für uns Zeit genommen.”

Und was meint Jan-Marten Block? "Ich muss sagen, dass ich mit Thomas Gottschalk im Halbfinale sehr zufrieden war und wahrscheinlich auch im Finale wieder sein werde. Er hat uns ein tolles Feedback gegeben und auch die passenden Worte gefunden. Aber ich muss auch sagen, dass es relativ egal ist, wer in der Jury sitzt – natürlich ist es wichtig, was die Juroren sagen. Aber letztendlich kommt es darauf an, was die Zuschauer in den Live-Shows meinen. Denn sie entscheiden, wer Deutschlands neuer Superstar wird", verriet der Finalist. Im Finale wird Deutschlands neuer Superstar gekürt – aber wer am Ende als Sieger die Show verlassen wird? Zwar geben die Juroren wieder ihr Urteil ab – am Ende entscheiden jedoch die Zuschauer. Das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr.