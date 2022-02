The Weeknd: Knutschend auf Party erwischt

Immer wieder hatte man den Popsänger mit der Schauspielerin Angelina Jolie gesichtet. Das war auch der Grund, warum es heiße Spekulationen zwischen den beiden gibt, dass da etwas laufen könnte. Nun hatte aber der Popsänger seinen Geburtstag gefeiert. Da war keine Spur von ihr – und dann hat er auch noch mit einer anderen gekuschelt und sich geküsst.

Lange gab es Spekulationen und Gerüchte rund um Hollywood-Star Angelina Jolie und den Popsänger The Weeknd. Doch auf seinem Geburtstag kam alles anders. Von ihr fehlte jede Spur und der 32-Jährige wurde auch noch mit einer anderen intim. Ist zwischen den beiden alles aus oder waren sie vielleicht sogar nie zusammen? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall dürfte es zwischen den beiden Aus sein, falls da mal etwas war.

The Weeknd feiert Geburtstag

Der Kanadier wurde vor wenigen Tagen 32 Jahre alt. Dafür plante er eine riesige Feier. So feierte er im Club „Delilah“ in Las Vegas gemeinsam mit Stars wie etwa Swedish House Mafia, Drake und noch vielen anderen. Nicht dabei war allerdings Angelina Jolie. Sie wurde in den letzten Wochen und Monaten als seine neue Freundin betitelt, obwohl man kaum etwas über das Verhältnis der beiden wusste. Dafür war aber jemand anderes an seiner Seite – und sie ist keine Unbekannte.

Wen knutscht er denn da?

Die Schauspielerin Angelina Jolie ist scheinbar komplett abgeschrieben. An dem Abend fiel seine Aufmerksamkeit nur auf die DJane Simi Khadra – und sie ist keine Unbekannte. Dass die beiden befreundet sind, war lange kein Geheimnis. Sie soll nämlich eine gute Freundin von The Weeknds Ex Bella Hadid gewesen sein. Dass die beiden geschmust und gekuschelt haben sollen, hielt sich seit dem Geburtstag als hartnäckiges Gerücht – bis jetzt. Nun hat die TMZ nämlich ein Video veröffentlicht, bei dem man sieht, wie sich die beiden küssen. Schon gelesen? Jennifer Lawrence: Hollywood-Star ist Mama geworden!