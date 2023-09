The Voice of Germany 2023: Welches Talent ist in welchem Team?

Bühne frei für die neue Staffel von „The Voice of Germany“! Die beliebte Musikshow ist in SAT.1 und auf ProSieben zurück. In dieser Staffel ist einiges anders: Mit „Der Block“ gibt es nicht nur eine brandneue Regel, sondern erstmals sitzen fünf neue Coaches in der Jury.

Fünf neue Coaches – ein bekanntes Versprechen: It’s nothing but the Voice! Seit dem 21. September 2023 suchen Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und im Doppelstuhl Bill und Tom Kaulitz immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 nach den besten Stimmen Deutschlands. Moderiert wird „The Voice of Germany“ von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

Zum ersten Mal seit der Premiere der Show in Deutschland feiern fünf Musikerinnen und Musiker ihr Debüt als Coaches bei „The Voice of Germany“. Eine Verantwortung, der sie mit Ehrfurcht und Respekt entgegensehen: „Dieser Buzzer verändert dein Leben“, versteht Tom Kaulitz im Interview mit SAT.1 und ProSieben die Tragweite seiner neuen Aufgabe. Sein Bruder Bill erinnert das an die eigenen Anfänge: „Ich weiß noch, als ich mein erstes Feedback bekommen habe. Wenn Experten sagen: ‚Ich finde dich toll‘, nimmst du das mit und vergisst es nie wieder.“ Welche Talente sind jedoch in welchen Teams? KUKKSI gibt einen Überblick – der Artikel wird nach jeder Folge aktualisiert.

Diese Talente sind in diesen Teams

Diese Talente sind in Team Giovanni Zarrella

Impulso Tenors

Carlotta Bach

Sorlo Hoffmann

Diese Talente sind in Team Shirin David

Fritz Speck

Kim Schutzius

Danilo Timm

Luca Grace Kampmann

Yang Ge

Diese Talente sind in Team Ronan Keating

Theresa Steininger

Priti Pawar

Felix Brückner & Kai Nötting

Diese Talente sind in Team Bill & Tom Kaulitz

Niclas Scholz

Marc Altergott

Max Schrut

„The Voice of Germany“ läuft donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.