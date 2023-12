The Voice of Germany 2023: Erste Worte von Malou! Das sind die Voting-Ergebnisse

Malou Lovis Kreyelkamp ist sprachlos! Gegen Emely Myles, Egon Herrnleben, Joy Esquivias und Desirey Sarpong Agyemang konnte sie sich im Finale von „The Voice of Germany“ durchsetzen. Kurz nach dem Sieg hat sich die Kandidatin zu Wort gemeldet.

Malou Lovis Kreyelkamp konnte die Zuschauer auf ganzer Linie überzeugen. Mit ihrem Siegersong „Glacier Rivers“ hat sie ihr Coming-out thematisiert. Mit 28,62 Prozent der Zuschauerstimmen lässt Malou die anderen Finalisten hinter sich. Kurz nach dem Finale hat sich die glückliche Siegerin zu Wort gemeldet und ist fassungslos.

Erste Worte von Malou Lovis Kreyelkamp

„Ich kann es nicht glauben. Es ist verrückt. Es ist voll krass mit einem eigenen Song zu gewinnen, denn man möchte als Künstlerin ja eigene Songs veröffentlichen“, freut sich Malou nach ihrem Sieg. Ihre Coaches Bill und Tom feiern mit ihr. Bill Kaulitz: „Für Malou ist es natürlich crazy, aber für uns auch. Wir haben natürlich super krass an Malou geglaubt. Wir sind einfach so stolz, auch weil sie einen Song hatte mit so viel Message und einer so wichtigen Botschaft. Das macht mich umso stolzer.“ Malous Single „Glacier Rivers“ wird gemeinschaftlich von „Embassy of Music GmbH“ und „Seven.One Starwatch“ veröffentlicht. Außerdem erhält die Siegerin einen Plattenvertrag.

Das sind die Voting-Ergebnisse vom Finale

Platz 1: Malou Lovis Kreyelkamp (24, Köln/NRW) aus Team Bill und Tom – 28,62 Prozent

Platz 2: Desirey Sarpong Agyemang (21, Duisburg/NRW aus Team Giovanni – 20,24 Prozent

Platz 3: Egon Herrnleben (40, Bamberg/Bayern) aus Team Ronan – 18,75 Prozent

Platz 4: Joy Esquivias (26, Mannheim/Baden-Württemberg) aus Team Shirin – 18,15 Prozent

Platz 5: Emely Myles (33, Sittersdorf/Österreich) aus Team Ronan – 14,25 Prozent