The Voice of Germany 2023: Die Kandidaten der ersten Show

Es geht wieder los: In SAT.1 und ProSieben startet die neue Staffel von „The Voice of Germany“. Die Jury sucht wieder nach den besten Musikerinnen und Musikern der Republik. KUKKSI verrät die Kandidaten der ersten Show.

„The Voicew of Germany“ hat in den vergangenen Jahren viele Sängerinnen und Sänger hervorgebracht. Und auch in der neuen Staffel der Erfolgsshow wird nach dem besten Talent der Republik gesucht. Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz sitzen in der Jury. Zum ersten Mal sind fünf neue Coaches dabei – das gab es in der Musikshow noch nie.

„Ich weiß noch, als ich mein erstes Feedback bekommen habe. Wenn Experten sagen: ‚Ich finde dich toll‘, nimmst du das mit und vergisst es nie wieder“, sagt Neu-Coach Bill Kaulitz im Interview mit SAT.1. „In diesem Moment entscheidest du für ein Talent darüber, was die nächsten Wochen und Monate für ihn ansteht. Ich muss meine Entscheidungen sehr bewusst treffen und sehr vorsichtig mit dieser Ehre umgehen“, so auch Shirin David.

Die Kandidaten der ersten Show am 21.09.23

Carlotta Bach

Alter & Wohnort: 17, Dautphetal/Hessen

Beruf: Schülerin

Danilo Timm

Alter & Wohnort: 35, Berlin

Beruf: Solo-Künstler, Drag Queen, Chorleiter

Chiara Vogel

Alter & Wohnort: 21, Andernach/Rheinland-Pfalz

Beruf: Pflegerin

Max Schrut

Alter & Wohnort: 30, Leipzig/Sachsen

Beruf: Musiker, „helfende Hand“ in einer Schausteller-Familie

Luca Grace Kampmann

Alter & Wohnort: 24, München/Bayern

Beruf: Musicaldarstellerin. Neben der Musik arbeitet Luca in der Hundeschule ihrer Mutter

Umut Uysaler

Alter & Wohnort: 26, München/Bayern

Beruf: Verkäufer, Karaokehost in einem Irish Pu

Felix Brückner & Kai Nötting

Alter & Wohnort: 32 & 32, Schwerte/Nordrhein-Westfalen

Beruf: Teilzeit-Beschäftigter in der Stadtentwicklung & Sozialarbeiter, Musiker

Sorlo Hoffmann

Alter & Wohnort: 25, Bremerhaven/Bermen

Beruf: Arbeitssuchend

Roberta Lorenza

Alter & Wohnort: 55, Würselen/NRW

Beruf: Musikerin

Yang Ge

Alter & Wohnort: 34, Berlin

Beruf: Schauspielerin am Deutschen Theater & an der Schaubühne

„The Voice of Germany“ läuft donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.