The Voice of Germany 2023: Das hat es mit der neuen Regel „Der Block“ auf sich

Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ geht in die nächste Runde. Erstmals gibt es fünf neue Coaches. Nicht nur das ist anders: Mit „Der Block“ gibt es auch eine neue Regel in der Musikshow. Doch was hat es damit auf sich?

In der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ sind die Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz dabei. Bei den Blind Auditions kämpfen die Talente um einen Platz in den Teams der fünf Coaches und werden alles dafür tun, um die besten Talente für ihr Team zu gewinnen – doch so einfach geht das in dieser Staffel nicht mehr. Denn der Coach-Fight wird durch eine neue Regel deutlich verschärft.

So funktioniert „Der Block“

Die neue Regel „Der Block“ wird in diesem Jahr erstmals eingeführt – aber was steckt eigentlich dahinter? Wenn ein Coach für ein Talent zu buzzert, kann er zugleich per Knopfdruck einen anderen Coach blocken. Der geblockte Coach kann sich dann zwar für das Talent umdrehen, anstelle seines Namens erscheint dann aber der Schriftzug „BLOCKED“ auf dem Fußboden. Er kann dann nicht mehr in den Coachfight eingreifen.

Ronan Keating muss besonders oft dran glauben

„Mit dem Block kannst du einen Coach komplett aus dem Spiel nehmen“, erklärt Giovanni Zarrella zu ProSieben und SAT.1. Besonders ein Coach hat die Folgen der neuen Regel zu spüren bekommen – und zwar Ronan Keating. „Wir hatten alle Kopfkino, dass Ronan uns alle Talente wegnimmt“, sagt Giovanni. Und weiter: „Wir wussten gar nicht, wie wir uns wehren sollen. Ich hatte schon überlegt, seinen Stuhl auszubauen und ihn in einen anderen Raum zu stellen.“ Ronan Keating hat dafür nur lobende Worte: „Ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet mich ausgesucht haben, aber ich denke, ich muss es als Kompliment verstehen. Sie sehen mich als Bedrohung.“ Durch „Der Block“ wird es für die Coaches nicht einfach – wer am Ende wohl die meisten Talente in sein Team holen kann? „The Voice of Germany“ läuft donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.