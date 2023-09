The Voice of Germany 2023: 10 Fakten über Shirin David

Shirin David wird neue Coachin bei „The Voice of Germany“. Die Rapperin hat sich in den vergangenen Jahren einen riesigen Namen gemacht und landete zahlreiche erfolgreiche Hits. KUKKSI verrät, wie die Musikerin privat tickt und was man sonst über sie wissen muss.

ProSieben und SAT.1 zeigen auch in diesem Jahr eine neue Staffel von „The Voice of Germany“. Neben Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill & Tom Kaulitz wird auch Shirin David in der Jury der erfolgreichen Castingshow sitzen. Im Jahr 2014 startete Shirin David ihren YouTube-Kanal, welcher sich vor allem mit Beautythemen beschäftigt. Zusammen mit dem deutschen Sänger Ado Kojo nahm sie eine Neuauflage des Songs „Du liebst mich nicht“ auf und startete damit in der Musikbranche durch. KUKKSI hat einige Fakten zu der Musikerin zusammengestellt.

10 überraschende Fakten zu Shirin David

Wo und wann wurde Shirin David geboren?

Shirin David wurde am 11. April 1995 in Hamburg geboren. Mittlerweile wohnt die Rapperin in Berlin.

Der richtige Name von Shirin David ist…

Barbara Schirin Davidavičius.

Was hat Shirin David gelernt?

Shirin David absolvierte eine Ausbildung in Gesang, Schauspiel und Tanz an der Jugend-Opern-Akademie. Danach wirkte sie an verschiedenen Produktionen der Hamburgischen Staatsoper mit.

YouTube-Rekord

Im Jahr 2014 startete sie als YouTuberin durch und hatte damit später einen riesigen Erfolg. Mit 5 Stunden und 51 Minuten ist „Gib ihm“ das Musikvideo, das als schnellstes eine Million Zuschauer:innen bei Youtube erreicht hat. Fun Fact: Im Ranking der in Deutschland meist abonnierten Kanäle ist sie mit über 2,6 Millionen Abonnenten in den Top 50.

„The Voice“ ist nicht die erste Castingshow

Für Shirin David ist „The Voice of Germany“ nicht die erste Castingshow. Denn die Rapperin saß im Jahr 2017 in der Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“. Und auch sonst war sie in weiteren Formaten zu sehen – so beispielsweise auch in der ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“.

Shirin David ist auch Filmstar!

Rapperin, Sängerin und Webvideoproduzentin – Shirin David ist ein echtes Multitalent! Und auch als Schauspielerin probierte sie sich aus. So wirkte Shirin David in „Fack ju Göhte 2“ sowie „Kartoffelsalat – Nicht fragen!“ mit.

Shirin David räumte einige Preise ab

Keine Frage: Shirin David ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen im Rap-Business. Und das wurde auch belohnt! Denn die Musikerin wurde nicht nur mit dem BAMBI ausgezeichnet, sondern auch mit zwei „Place To B Awards“, sowie den „German Influencer Award“ und wurde bei den „Duftstars“ in der Kategorie „Publikumspreis Damen“ geehrt.

Hat Shirin David einen Freund?

Shirin David hält ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Bekannt ist aber, dass sie mit dem YouTuber Chris Manazidis zusammen war. Im Jahr 2016 folgte die Trennung.

Arbeitet sie auch als Model?

Durch ihren Erfolg wurden viele Marken auf Shirin David aufmerksam. Sogar Rihannas Dessous-Brand hat sie bereits engagiert: So modelte sie 2021 für Savage X Fenti.

Gegen Sexismus

Shirin David nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie beweist immer wieder, dass Frauen selbstbewusst sein können und positioniert sich klar gegen Sexismus. „Wenn ich Vorbild sein kann und erreiche, dass junge Mädchen sich wohler, mutiger und stärker fühlen, macht mich das stolz“, erklärte sie gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Capital.