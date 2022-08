The Voice of Germany 2022: Diese Coaches sind dabei!

Bei ProSieben und SAT.1 geht los: Am 18. August 2022 startet auf den beiden Sendern die neue Staffel von „The Voice of Germany“. Damit wird die zwölfte Staffel #TVOG so programmiert wie einst zum Start, als auch schon der Donnerstag und der Freitag die Tage für die besten Stimmen Deutschlands waren. KUKKSI stellt die Coaches vor.

Das sind die Coaches bei „The Voice of Germany“

Peter Maffay

Mehr als fünf Jahrzehnte Erfolg im Musikbusiness. 23 Nummer 1 Alben. 50 Millionen verkaufte Tonträger. Unzählige Auszeichnungen. Erfinder von Tabaluga. Kurzum: der erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts. Rockstar Peter Maffay nimmt in Staffel 12 von „The Voice of Gemany“ erstmals als Coach auf dem roten Stuhl Platz: „Mich beeindruckt, welcher Geist in dieser Produktion steckt. Es ist nicht einfach, eine solch positive Atmosphäre zu erzeugen und zu erhalten“, ist der Sänger fasziniert vom Spirit der Musikshow.

Stefanie Kloß

Anders als„The Voice Kids“ konnte Stefanie Kloß „The Voice of Germany“ als Coach noch nicht gewinnen. Das will die Silbermond-Frontfrau in diesem Jahr ändern. In ihrer vierten Staffel buzzert Stefanie wieder alleine, nachdem sie und Yvonne Catterfeld in der Jubiläumsstaffel 2020 den ersten weiblichen Doppelstuhl der #TVOG-Geschichte bildeten und hinter #TeamSamuRea den zweiten Platz belegten: „Der Doppelstuhl mit Yvonne war eine tolle Erfahrung. Es war spannend, einen gemeinsamen roten Faden für unser Team zu entwickeln. Jetzt aber freu ich mich sehr auf diese Staffel.“

Mark Forster

#TVOG-Moderator Thore Schölermann begrüßt Mark Forster liebevoll als Maskottchen von „The Voice of Germany“, denn der Sänger nimmt 2022 bereits zum sechsten Mal in Folge als Coach auf einem der roten Drehstühle Platz. Mit dem Sieg hat es bisher noch nicht geklappt – doch das soll sich mit dieser Staffel ändern: „Mein Mindset dieses Jahr ist komplett auf den auf den Sieg ausgerichtet. Team Mark glänzt mit richtig Qualität in diesem Jahr“, freut sich der Musiker auf die kommende #TVOG-Staffel.

Rea Garvey

Seit Staffel 1 ist Rea Garvey fester Teil der „The Voice of Germany"-Familie und . Nach dem Doppelstuhl mit Samu Haber in der Jubiläumsstaffel 2020, aus der Samu und Rea als Siegercoaches hervorgingen, buzzert der Ire in Staffel 12 wieder alleine für die besten Talente. Für #TVOG hat der Musiker nur lobende Worte übrig: „Ich liebe das alles, weil ich das Gefühl habe, es kommt eine neue Generation, neben einer älteren Generation, die schon seit zwölf Staffeln mit dieser Show aufgewachsen ist."