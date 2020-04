The Voice Kids 2020: Das sind die Finalisten!

Durch die Blind Auditions, die Battles und die Sing-Offs haben sie sich gekämpft: Nun steht fest, wer es ins Finale von „The Voide Kids“ geschafft hat. 8 Talente kämpfen am kommenden Sonntag um den Sieg in der SAT.1-Show.

Und neben dem „The Voice Kids“-Titel kann sich die Gewinnerin oder der Gewinner der SAT.1-Musikshow über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und eine Gastrolle im Musical „Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade“ freuen. Welches Talent kann am meisten beeindrucken und wird am Sonntag live von den Zuschauern zur besten Stimme der achten Staffel „The Voice Kids“ gekürt?

Das sind die Finalisten

Team Max: Gianna (13) und Phil (13)

Team Deine Freunde: Paula S. (14) und Leroy (13)

Team Lena: Liana (11) und Nikolas (11)

Team Sasha: Marc (13) und Lisa-Marie (14)

Wer gewinnt das Finale?

Nicht nur für die Kids, auch für ihre Coaches ist die Krone nun zum Greifen nah. Auf die Gewinnerwahl haben sie jedoch keinen Einfluss mehr. „Es liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand, jetzt entscheidet das Publikum“, erklärt Sasha. Mit seinen beiden starken Finalisten macht ihm die Konkurrenz jedoch keine Angst: „Team Sasha ist mega gut aufgestellt fürs Finale. Wir haben wirklich zwei der besten Sänger, die diese Staffel zu bieten hatte und mit beiden habe ich gute Chancen, das Finale zu gewinnen.“ Siegessicher zeigt sich auch Coach-Kollege Max Giesinger: „Meinem Team und mir gebührt der ‚Voice Kids‘-Pokal 2020!“ Oder haben in der Finalshow am Sonntag doch die Finalisten aus #TeamLena oder #TeamDeineFreunde die Nase vorn? Das große Finale von „The Voice Kids“ zeigt SAT.1 am Sonntag um 20:15 Uhr.