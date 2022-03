The Masked Singer: Wer ist raus? Dieser Promi ist Brilli

Bei ProSieben startete die neue Staffel von „The Masked Singer“. Die erste Folge wurde nicht nur von Thore Schölermann präsentiert, sondern es stand bereits die erste Entscheidung an. Denn der erste Promi musste das Kostüm fallen lassen.

Mit Ruth Moschner und Rea Garvey kehrten zwei erprobte Detektive zurück ins #MaskedSinger-Rateteam. Zusätzlich hilft ein wöchentlich wechselnder Rategast, das Rätsel zu lösen. In der ersten Live-Show nahm Comedian Ralf Schmitz am Ratepult des größten TV-Rätsels Deutschlands Platz. Reicht die geballte Promi- und Gesangs-Expertise des Rateteams, um den maskierten Stars schon in der ersten Show auf die Schliche zu kommen?

Thore Schölermann präsentierte die Show

Der Monstronaut kehrt zurück. Die erste Live-Show von „The Masked Singer“ moderierte Thore Schölermann. Er vertrat das „The Masked Singer“-Urgestein Matthias Opdenhövel, der wegen seiner Corona-Erkrankung noch ein paar Tage zu Hause verbringen muss. „Corona erweist sich hartnäckiger als gedacht. Deswegen sehe ich am Samstag zum ersten Mal ‚The Masked Singer‘ im Fernsehen. Lieber Monstronaut, danke fürs einspringen. Aber bitte lass die Bude stehen, bis ich nächste Woche wiederkomme, Du kleine Abrissbirne!“, so Matthias Opdenhövel. Thore Schölermann: „Ich liebe die Show und es ist mir eine Ehre, einzuspringen. Lieber Matthias, ich gebe mein Bestes, Dich einigermaßen standesgemäß zu vertreten. Gute Besserung!“

Brilli wurde demaskiert

Insgesamt 6 Kostüme sind Teil der neuen Staffel. In jeder Live-Show muss ein Promi seine Maske fallen lassen, welcher die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhalten hat. Die erste Entscheidung ist nun gefallen: Brilli wurde demaskiert. Darunter versteckte sich tatsächlich Jeannine Michaelsen, für welchen nach der ersten Live-Show das Abenteuer bei „The Masked Singer“ bereits endet. Schon gelesen? The Masked Singer 2022: Die Masken der 6. Staffel