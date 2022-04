The Masked Singer vs. DSDS: Diese Show gewann das Quoten-Duell!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ lief am Samstagabend die erste Live-Show über die Bildschirme. Zur gleichen Zeit zeigte ProSieben seinen Erfolgshit „The Masked Singer“. Doch welche Show hat am Ende das Quoten-Duell gewonnen?

Bei ProSieben mussten diesmal gleich zwei Promis die Masken fallen und für zwei Kandidaten war bei „Deutschland sucht den Superstar“ nach der ersten Live-Show schon wieder Schluss. Die Castingshow überzeugte mit einem neuen Bühnendesign und auch eine Live-Band war im Studio wieder vor Ort. Zudem war Thomas Anders der erste Gastjuror und Moderator Marco Schreyl feierte sein Comeback.

„The Masked Singer“ deklassiert DSDS

Bei DSDS standen also in der ersten Live-Show viele Neuerungen an – aber konnten die Macher die Zuschauer damit überzeugen? Die ganz klare Antwort: Leider nein! Denn RTL hat den tiefsten Wert einer Live-Show in der Geschichte des Castingformates hinnehmen müssen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag nur noch bei 5,8 Prozent, wie DWDL berichtet. Richtig bitter sah es dagegen bei den jungen Zuschauern aus, denn auch hier kam DSDS auf nur 5,9 Prozent – ein niedriger Wert wurde für die Show bisher noch nie gemessen.

Selbst SAT.1 lag mit alten Spielfilmen vor RTL

Zur gleichen Zeit konnte ProSieben dagegen mit „The Masked Singer“ überzeugen und zerlegte die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ regelrecht. Zwar verlor die Maskenshow auch einige Zuschauer, aber mit 15,4 Prozent sicherte man sich ohne Probleme die Marktführerschaft und deklassierte RTL damit. Gut bei den 14- bis 49-Jährigen lief auch die ARD-Show „Wer weiß denn sowas XL“ mit einem Marktanteil von 12 Prozent. Und auch das ZDF lag zur gleichen Sendezeit mit „Wilsberg“ und einem Marktanteil von 11,8 Prozent und selbst SAT.1 mit dem Spielfilm „The Jungle Book“ (6,5 Prozent) vor RTL.