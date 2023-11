The Masked Singer: ProSieben verschiebt Rateshow wegen Thomas Gottschalk!

Am 18. November 2023 geht „The Masked Singer“ bei ProSieben in eine neue Runde. Doch schon in der zweiten Woche gibt es eine Programmänderung: Die Erfolgsshow wird wegen der letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk verschoben.

„The Masked Singer“ läuft ab dem 18. November 2023 eigentlich immer samstags. In den vergangenen Jahren etablierte sich die Rateshow zu einer der erfolgreichsten Shows von ProSieben. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Gegen Thomas Gottschalk kommt selbst die Maskenshow nicht an. Deshalb hat sich der Sender dazu entschieden, die zweite Folge von „The Masked Singer“ zu verschieben.

„The Masked Singer“ tritt nicht gegen „Wetten, dass..?“ an

Hintergrund: Am 25. November 2023 läuft die letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk im ZDF. Der Sender wird damit hohe Quoten einfahren – dagegen will „The Masked Singer“ nicht antreten. „Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten. Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen. Deshalb stiehlt ‚The Masked Singer‘ ausnahmsweise Joko Winterscheidt die Show und feiert die zweite Live-Ausgabe nicht am Samstag, sondern erst am Sonntag, 26. November“, sagt Moderator Matthias Opdenhövel laut ProSieben.

Sendersprecher Christoph Körfer lässt verlauten: „Manchmal kann man sich nur schwer oder auch gar nicht entscheiden, wo man sein will oder was man

schauen will. Deshalb lassen wir Deutschland in der zweiten Folge von ‚The Masked Singer‘ ausnahmsweise erst am Sonntag rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Thomas Gottschalk wünschen wir für seinen Abschied nur das Beste.“ Fans der Rateshow müssen also nicht auf die Show verzichten – sie läuft nur einen Tag später. Einige hochkarätige Promis für die letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe sind übrigens bekannt – unter anderem werden Helene Fischer und Shirin David in der Show zusammen auftreten.