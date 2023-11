The Masked Singer 2023: Wer ist raus? Dieser Promi ist der Okapi!

Bei ProSieben startete am Samstagabend die neue Staffel von „The Masked Singer“. Direkt in der ersten Ausgabe musste der erste Promi seine Maske fallen lassen. Welche bekannte Persönlichkeit hat sich darunter wohl versteckt hat?

Millionen Fernsehzuschauer sind in den nächsten Wochen wieder im Rätselfieber. Bei ProSieben ging „The Masked Singer“ in die neunte Runde. In diesem Jahr gab es einige Neuerungen. Anders als in den vergangenen Jahren wurden alle Kostüme erst in der ersten Live-Show präsentiert. Und auch im Rateteam gab es eine Änderung: Neben Ruth Moschner wird nämlich Sänger Alvaro Soler an ihrer Seite sitzen.

Jenke von Wilmsdorff begab sich in der Auftaktshow des größten TV-Rätsels Deutschlands zum ersten Mal auf Spurensuche. Der Journalist recherchiert als prominenter Rategast mit Ruth Moschner und Alvaro Soler, wer sich unter den Masken verstecken könnte. Das erste Rätsel wurde bereits in der ersten Show gelöst und die erste Maske ist gefallen. Welcher Star musste schon nach seinem ersten Auftritt seine Identität preisgeben?

Dieser Promi ist der Okapi

Unter anderem waren die Masken Eisprinzessin, der Feuerlöscher, der Mustang, der Kiwi, Klaus Claus und der Lulatsch dabei. Mit seiner glanzvollen Erscheinung hat das Okapi das Rateteam in seinen Bann gezogen. „Beim Okapi haben wir uns vom Schmuck der Afrikanerinnen inspirieren lassen. Die Maske haben wir noch nie zuvor in allerfeinster Sticktechnik umgesetzt. Der Schmuck selbst besteht aus Millionen kleiner Perlen“, erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner laut ProSieben. Dennoch hat es für den Okapi nicht gereicht und musste die Maske fallen lassen – darunter steckt tatsächlich Katja Ebstein.