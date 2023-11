The Masked Singer 2023: Wer ist raus? Dieser Promi ist der Feuerlöscher!

ProSieben hat am Sonntagabend die zweite Folge der diesjährigen Staffel von „The Masked Singer“ gezeigt. Auch in dieser Live-Show wurde der nächste Promi demaskiert und musste sein Kostüm fallen lassen.

„The Masked Singer“ wird immer rätselhafter: Wo ist DIE MARSMAUS? Für die erste Show war sie zu früh und stand im leeren Studio, aber kam dann nicht zu ihrem Auftritt. Seitdem rätseln die Fans: Das Rätsel hat sich in der zweiten Liveshow von „The Masked Singer“ nicht gelöst. Denn die MARSMAUS ist weiterhin im Rennen.

Eine echte Schauspiellegende feierte am Sonntag Rateteam-Premiere: Ruth Moschner hatte ihn im vergangenen Frühjahr bereits unter dem Gorilla vermutet – jetzt nahm der vermeintliche Silberrücken Heiner Lauterbach bei „The Masked Singer“ neben ihr Platz. Ob er das richtige Gespür hat, um die Stars hinter den Masken ausfindig zu machen?

Eva Padberg ist der Feuerlöscher

Der Feuerlöscher musste seine Maske fallen lassen. Das Rateteam und auch die Fans vermuteten, dass sich darunter Lena Gercke verstecken könnte. Damit lagen sie jedoch falsch. Darunter befand sich nämlich Eva Padberg. „Es ist schön, euch zu sehen und Luft zu bekommen. […] Es hat viel Spaß gemacht“, erklärte das Model danach auf der Bühne. In den vergangenen Wochen musste sie ihre Teilnahme strikt geheim halten – gut gefühlt hat sie sich dabei nicht: „Ich musste viele Leute anflunkern, die mir nahestehen. Es tut mir leid“, so Eva Padberg. Die nächste Folge von „The Masked Singer“ zeigt ProSieben am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.