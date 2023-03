The Masked Singer 2023: Die Masken der 8. Staffel

„The Masked Singer“ ist ein echter Erfolgshit im Fernsehen. Die Show geht in die nächste Runde. ProSieben zeigt ab dem 1. April 2023 die neue Staffel. Die ersten Masken wurden jetzt enthüllt.

„The Masked Singer‘ wird so nah wie nie. Versprochen. Denn in Staffel acht wechseln wir erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauer:innen mit völlig neuen Blickwinkeln AUS den Masken. Wie das funktioniert? Erstmals platzieren wir Kameras unter den Masken. Zusätzlich machen wir unsere #MaskedSingerFans zu Programm-Manager:innen. Über die JoynMe-App können sie beispielsweise mitentscheiden, ob und wie sich die ein oder andere Maske für die nächste Show verändern soll“, sagt ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler.

Leuchtend. Stachelig. Raffiniert. Fluoreszierende Farben lassen DAS SEEPFERDCHEN im Dunkeln leuchten. Rund 10.000 handgefertigte Stacheln zieren den IGEL. Und DER SCHUHSCHNABEL kann seine Augenfarbe wechseln. ProSieben hat sich für die neue Staffel wieder außergewöhnliche Masken einfallen lassen.

Das sind die Masken bei „The Masked „Singer“

DER WASCHBÄR

„Wir haben die gesamte Maske mit Airbrush bearbeitet, damit das Gesicht vom WASCHBÄR genauso süß aussieht wie das von einem echten Waschbären.“ (Maskenbauerin Marianne Meinl)

Macht seinem Namen alle Ehre: DER WASCHBÄR betreibt einen von seinem Ururgroßvater gegründeten Waschsalon.

DER SCHUHSCHNABEL

„DER SCHUHSCHNABEL ist in stundenlanger Handarbeit entstanden: Jede Feder und jede Schuppe wurde einzeln ausgeschnitten,

grundiert, bemalt, geföhnt, geformt und händisch angebracht.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)

DER SCHUHSCHNABEL lebt normalerweise als versteinerter Wasserspeier auf einer Burgzinne ein einsames Leben. Bis eines Tages plötzlich ein Prominenter wie ein Blitz in ihm einschlägt und ihn zum Leben erweckt.

DER IGEL

„Wir haben bislang noch in keine Maske so viel Aufwand in die Technik gesteckt wie beim IGEL. Die LED-Leuchten befinden sich

gut versteckt zwischen den Stacheln und sorgen für den Neon-Look des Igels.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)

Looking for freedom! Gerade das Abitur bestanden, ist DER IGEL sofort ausgezogen und hat nur eine einzige Bewerbung geschrieben – an „The Masked Singer“.

DAS SEEPFERDCHEN

„Die Maske vom SEEPFERDCHEN wird auf den Schultern getragen statt wie üblicherweise auf dem Kopf. Das entlastet den maskierten Star und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)