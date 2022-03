The Masked Singer 2022: Wer ist raus? Dieser Promi ist die Möwe

Bei ProSieben lief am Samstagabend eine neue Folge von „The Masked Singer“. Nach seiner Corona-Infektion war Matthias Opdenhövel in der Show zurück- Doch auch diesmal musste ein Promi wieder seine Maske fallen lassen.

Steckt Paul Potts unter der Maske des KOALA? Das denkt zumindest Rea Garvey. Die Zuschauer:innen tippen in der ProSieben-App hingegen auf Rolando Villazón. Singt etwa Gianna Nannini unter dem ORK? Oder glänzt Kylie Minogue als DISCOKUGEL? Die spannende Rätselsaison ist eröffnet. In der zweiten „The Masked Singer“-Ausgabe lässt ProSieben Deutschland weiter rätseln. „Ich finde diese Staffel echt schwer“, stellt Rea Garvey im Rateteam fest. Kann Musiker und Moderator Giovanni Zarrella, der Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam unterstützt, das Rätsel knacken?

Welche Stars singen unter den neun Masken?

Die Zuschauer:innen feiern die ProSieben-Show in den sozialen Medien: „Das ist die beste Staffel von allen. Ich weiß, es geht nicht um die Stimme, aber ihr habt so gute Sänger dieses Jahr. Wie wollt ihr das noch toppen?“ (Gianni Arena, Facebook). Sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer:innen vermuten unter den Masken zahlreiche internationale und nationale Stars. Die vielseitigen Tipps reichen von Kylie Minogue, Gianna Nannini und Paul Potts bis hin zu Helene Fischer, Anke Engelke, Carolin Kebekus, Mark Keller, Otto Waalkes, Harald Schmidt und Howard Carpendale. Am Ende der zweiten #Masked Singer-Liveshow fällt eine weitere Maske. Welche Stars stecken wirklich unter dem ORK, dem GORILLA, der MÖWE, dem SEESTERN, der DISCOKUGEL, GALAX’SIS, dem ZEBRA und dem DORNTEUFEL? Moderator Matthias Opdenhövel freut sich nach seiner Genesung ganz besonders, wieder Teil des #MaskedSinger-Universums zu sein.

Cherno Jobatey ist die Möwe

In der neuen Folge von „The Masked Singer“ wurde wieder ein Promi demaskiert. Cherno Jobatey war die Möwe. Bis auf Ruth Moschner hat ihn niemand auf dem Schirm gehabt. Unter anderem moderiert er das ZDF-„Morgenmagazin“. Schon gelesen? The Masked Singer: Wer ist raus? Dieser Promi ist Brilli