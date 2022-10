The Masked Singer 2022: Wer ist raus? Dieser Promi ist die BLACK MAMBA!

Das Rätselraten ging in die nächste Runde! ProSieben hat am Samstagabend eine neue Folge von „The Masked Singer“ gezeigt. Und auch diesmal musste wieder ein Promi seine Maske fallen lassen.

Er kann laut. Er kann leise. Er ist wild und auch mal sanft. Singt spielerisch alle Tonlagen. Schafft er es genauso mühelos, heimlich von #TVOG auf die „The Masked Singer“-Bühne zu wechseln? Steckt etwa Rea Garvey unter der Maske des WERWOLF? Das denken zumindest die Zuschauer:innen in der JoynMe-App: Die Hälfte aller Votes tippen aktuell auf den irischen Sänger.

Vier Staffeln lang saß Rea Garvey im Rateteam bei „The Masked Singer“ – verfolgt er die Show nun aus einer neuen Perspektive und bringt als DER WERWOLF die Bühne zum Beben? Auch Rate-Queen Ruth Moschner hat ihren Freund und ehemaligen Co-Detektiv unter Verdacht: „Der veräppelt uns doch hier alle!“ Doch auch andere Namen scheinen plausibel: Yvonne Catterfeld tippte zuletzt auf den Grafen von „Unheilig“, Ross Antony auf Manuel Cortez. Martin Kesici und Wincent Weiss landen im App-Voting auf den Plätzen zwei und drei.

In der vierten #MaskedSinger-Liveshow am Samstag rätselten Giovanni Zarrella und Stefanie Kloß gemeinsam mit Ruth Moschner im Rateteam und versuchen dem WERWOLF und den fünf weiteren Masken auf die Schliche zu kommen. Am Ende der Show fällt eine weitere Maske: Wer steckt unter GOLDI, der BLACK MAMBA, ROSTY, der ZAHNFEE, dem WERWOLF und dem MAULWURF?

Felix von Jascheroff ist die BLACK MAMBA

Für die BLACK MAMBA hat es nicht gereicht. Unter der Maske steckte Felix von Jascheroff. „Es ist das größte Abenteuer, was ich bisher gemacht“, sagte der GZSZ-Star nach seiner Demaskierung. „Ich wäre aber gerne noch da geblieben. Ich hatte noch was Schönes vorbereitet“, so der Schauspieler weiter.